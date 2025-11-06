धमाल मचा देंगे ये दो IT स्टॉक्स, 16-33 परसेंट तक का आ सकता उछाल; क्या आपके पोर्टफोलियो में है?

Top IT Stocks: देश को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने और ग्रोथ को रफ्तार देने वाली देश की आईटी इंडस्ट्री पिछले दो साल से उथल-पुथल का सामना कर रही है. इस साल कई सारी आईटी कंपनियों के तिमाही नतीजे भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे. इनमें TCS, Infosys और HCL Technologies जैसी कंपनियां शामिल हैं.

हालांकि, राहत की बात यह है कि कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही में इनके परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं दर्ज की गई, बल्कि स्थिर रहीं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग आधी प्रमुख कंपनियों का रेवेन्यू और मार्जिन लगाए गए उम्मीद को तो पार कर ही लिया है.

फोकस में हैं ये दो शेयर

इस बीच, जिन दो शेयरों पर फोकस किया जा रहा है- वे हैं HCL Tech और Coforge. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर अपने सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच सकता है. इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो AI (Artificial Intelligence) है. ऊपर से बाहर के देशों से ऑर्डर भी मिलने कम हो गए हैं. ऐसे में यह सेक्टर लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है.

HCL Technologies

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस शेयर के लिए 1800 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है. गुरुवार, 6 नवंबर को शुरुआती कारोबार में HCL Technologies के शेयर 1527.10 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो 2 रुपये की कमी या 0.13 परसेंट की कमी को दर्शाता है. जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू पिछली तिमाही के मुकाबले 2.4 परसेंट ज्यादा रहा, जो उम्मीदों से बेहतर रहा. EBITA मार्जिन भी 17.4 परसेंट दर्ज किया गया. कंपनी के पास कई प्रोजेक्ट्स भी है, जिसके चलते इसकी वैल्यू साल-दर-साल 16 परसेंट ज्यादा दर्ज की गई है.

Coforge

मोतीलाल ओसवाल ने Coforge का टारगेट प्राइस 2,400 रुपये रखा है. 6 नवंबर को शुरुआती कारोबार में कोफोर्ज के शेयर 0.60 रुपये या 0.034 परसेंट की बढ़त के साथ 1,767.60 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। कंपनी ने कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू में 5.9 परसेंट तिमाही-दर-तिमाही और नेट प्रॉफिट में 18 परसेंट का उछाल आया है. इस दौरान कंपनी का EBITA मार्जिन 14 परसेंट दर्ज किया गया. इसका ऑर्डर बुक अगले 12 महीनों के लिए 1.6 बिलियन है.

