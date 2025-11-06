Home Prices in India: देश में रियल एस्टेट सेक्टर का मार्केट तेजी से रफ्तार पकड़ता जा रहा है. इस बीच, देश के टॉप-8 शहरों में हाउसिंग मार्केट में कीमतों में और जबरदस्त उछाल आया है. बढ़ते डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने के चलते कीमतें बढ़ी हैं.

PropTiger की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में इन शहरों में घरों की कीमतें 7-9 परसेंट तक बढ़ी है. भारत में हाउसिंग बूम के बीच एक ऐसा भी मार्केट है, जहां कीमतें अब भी किफायती बनी हुई है. PropTiger.com की रियल इनसाइट रेजिडेंशियल: जुलाई-सितंबर 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद भारत का सबसे सस्ता बड़े शहरों का हाउसिंग मार्केट बना हुआ है. यहां 2025 की तीसरी तिमाही में कीमतें औसतन 4,820 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट रही, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 7.9 परसेंट और पिछली तिमाही के मुकाबले 1.9 परसेंट ही बढ़ी हैं.

सबसे ज्यादा यहां बढ़ी कीमत

दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. अहमदाबाद की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है. प्रॉपर्टी सीमित मात्रा में लॉन्च किए जा रहे हैं, कीमतें कंट्रोल में है और घर खरीदारों की भी डिमांड बनी हुई है. Aurum PropTech की प्रॉपटाइगर.कॉम रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में घरों की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके पीछे प्रीमियम सेगमेंट की मजबूत डिमांड है. इनपुट कॉस्ट भले ही बढ़ी हैं, लेकिन बेहतर क्वॉलिटी के रेडी-टू-मूव-इन इन्वेंट्री की सप्लाई लिमिटेड है. अहमदाबाद भी इस दायरे में आता है, लेकिन यहां चीजें सीमित पैमाने पर हैं.

मिडिल क्लास के लिए मुश्किल

घरों की सबसे ज्यादा 19 परसेंट तक कीमतें दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी हैं. यहां पिछले साल के मुकाबले घरों की कीमत औसतन प्रति स्क्वॉयर फीट 7479 रुपये से बढ़कर अब 8900 रुपये हो गई है. बेंगलुरु और हैदराबाद में कीमतों में क्रमश: 15 परसेंट और 13 परसेंट का उछाल आया है.

बेंगलुरु में हाउसिंग की कीमतें 7713 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट से 8870 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट तक पहुंच गई है. वहीं, अगर हैदराबाद की बात करें, तो यहां कीमतें 6858 प्रति स्क्वॉयर फीट से 7750 प्रति स्क्वॉयर फीट तक पहुंच गई है. यानी कि आम आदमी के लिए इन शहरों में घर लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है.

अहमदाबाद में अफोर्डेबल रेंज में भी आपको घर मिल जाएंगे. PropTiger की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 1,000 स्क्वॉयर फीट का एक फ्लैट आपको लगभग 48 लाख रुपये में मिल जाएगा, जबकि बेंगलुरु में यह 89 लाख रुपये या MMR में यह 1.32 करोड़ रुपये है. ऐसे में मिडिल क्लास के लिए यह अभी भी उन कुछ बड़े शहरों में से एक है, जहां बहुत बड़े अमाउंट में लोन लिए वगैर भी घर के मालिक बन सकते हैं.

