Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महाराष्ट्र में सैलून सेवाओं की कीमतों में 20% बढ़ोतरी।

शनिवार से बढ़े दाम प्रभावी, आम लोगों को झटका।

कच्चे माल की बढ़ती लागत ही दामों की वजह।

अब बाल कटवाना ₹180, शेविंग ₹120 होगी।

Maharasthra News: इस बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. अगर आप भी महीने में दो से तीन बार सैलून जाकर बाल कटवाते हैं तो अब आपको महंगाई का एक झटका लगने वाला है. महाराष्ट्र में आम लोगों को अब सैलून सेवाओं के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे. राज्य में नाई संगठन ने बाल कटवाने, शेविंग और अन्य सेवाओं के दामों में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी. यह बढ़ोतरी शनिवार से लागू हो जाएगी और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है.

बढ़ोतरी के पीछे की वजह क्या है?

संगठन का कहना है कि बढ़ती लागत और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता, खासकर मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया. अगर नई दरें कुछ इस प्रकार हैं.

बाल कटवाने का चार्ज 180 रुपये

शेविंग 120 रुपये

दाढ़ी ट्रिमिंग 150 रुपये

हेड मसाज 180 रुपये

बाल धोने का 120 रुपये

फेसियल कम से कम 700 रुपये

हेयर स्पा 600 रुपये हो गया

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संगठन का दावा- हर दो साल में होती है समीक्षा

बता दें कि महाराष्ट्र नाभिक महामंडल के पदाधिकारी श्याम अस्करकर ने बताया कि आमतौर पर दरें हर दो साल में संशोधित होती हैं, लेकिन इस बार हालात सामान्य नहीं रहे, इसलिए बीच में ही दाम बढ़ने पड़े. संगठन का कहना है कि तेल, क्रीम, ब्लेड और बाकी के जरूरी सामान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अब इसका सीधा असर छोटे बिजनेस करने वालों पर पड़ रहा है.

महाराष्ट्र में लगभग एक लाख से ज्यादा नाई की दुकानें हैं. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से पारंपरिक सैलून पर लागू है. हालांकि, लग्जरी सैलून इसमें शामिल नहीं हैं. अब इस बढ़ोतरी का असर आम लोगों पर पड़ेगा.

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