Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसहोर्मुज पर ईरान ने बना डाला नया प्लान, भारत के लिए कितना खतरा?

होर्मुज पर ईरान ने बना डाला नया प्लान, भारत के लिए कितना खतरा?

ईरान, ओमान के साथ मिलकर होर्मुज के पास नया शिपिंग कॉरिडोर बनाने का प्लान बना रहा है. नए नियम के तहत, इस पूरे इलाके को 'रिस्ट्रिक्टेड जोन' कहा जाएगा. भारत पर भी इसका असर दिखेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Sep 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया.
  • ओमान संग मिलकर जहाजों से टोल वसूला जाएगा.
  • भारत के तेल आयात पर असर, छूट की संभावना.

कच्चे तेल की कीमतें पहले से ही 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. इस बीच ईरान ने होर्मुज  (Strait of Hormuz) में एक नए 'प्रतिबंधित क्षेत्र' (Restricted Zone) का ऐलान कर डाला.

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई ने रविवार को बताया कि यह रेस्ट्रिक्टेड जोन वहां से शुरू होगा, जहां अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी है और यह पूरा जोन होर्मुज जलडमरूमध्य से होते हुए फारस की खाड़ी के इलाकों तक फैला होगा. यह घोषणा अमेरिका और ईरान के बीच इस इलाके में एक-दूसरे पर किए गए सिलसिलेवार हमलों के बाद की गई. इस जोन पर ईरान, ओमान के साथ मिलकर काम कर रहा है और दोनों में साथ मिलकर एक 'नए शिपिंग रूट' की रूपरेखा भी बताई है. 

ईरान का क्या है नया प्लान?

ईरान का कहना है कि अब इस पूरे इलाके से गुजरने वाले जहाजों को ईरान के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. जो जहाज बिना अनुमति के या उनके बताए गए रूट के बाहर चलेंगे, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

इस रिस्ट्रिक्टेड जोन के तहत ईरान जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बना रहा है, जिसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मिलने वाले 'ट्रांजिट वीजा' से की जा रही है. यानी बिना मंजूरी के जहाज वहां रुक भी नहीं सकते. ईरान इस पूरे रूट को मैनेज करने के साथ यहां से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस या टोल टैक्स वसूलने की तैयारी में है, जिसमें ओमान उसका साझीदार है. 

दोनों के बीच क्या हुई डील?

ईरान और ओमान ने अगस्त के आखिर में एक अस्थायी समुद्री रास्ते पर सहमति जताई थी, जिसमें ईरानी अधिकारियों का कहना था कि वे इस जलमार्ग के भविष्य पर केवल ओमान से ही सीधे बात करेंगे, जो यह दिखाता है कि ईरान इसमें किसी भी तीसरे देश (जैसे अमेरिका या यूरोपीय देशों) की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करना चाहता.

अब चूंकि भारत और ओमान के बीच हाल ही में ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता (CEPA) हुआ है इसलिए ओमान के साथ ईरान का यह सीधा संवाद भारत के लिए राहत की बात हो सकती है. भारत, ओमान के जरिए इस नए कॉरिडोर में अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता आसानी से सुनिश्चित करवा सकता है.

भारत पर क्या होगा असर? 

भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा होर्मुज से होकर खाड़ी देशों से आता है. कच्चे तेल के साथ LNG, LPG और अन्य पेट्रोकेमिकल्स भी इसी रूट से मंगाई जाती है. ऐसे में अगर ईरान इस रूट से होकर निकलने वाले जहाजों से महंगा टोल वसूलने लगे, तो यह भारत के लिए एक बड़ा बोझ बन सकता है.

हालांकि, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ईरान ने हमेशा भारत को मित्र देश मानते हुए इस रूट से गुजरने वाले किसी भी भारतीय जहाज पर कोई टैक्स, शुल्क या प्रतिबंध नहीं लगाया है. अप्रैल में एक ब्रीफिंग के दौरान राजदूत मोहम्मद फथाली ने पत्रकारों से कहा था, "आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अब तक कोई शुल्क लिया है. इस मुश्किल समय में हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारा मानना ​​है कि ईरान और भारत के हित और भविष्य एक जैसे हैं."

क्या 'सेफ जोन' में है भारत?

भारत के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन कर रहा है, जो ईरान की खुद की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है. चूंकि ईरान इस नए कॉरिडोर और रिस्ट्रिक्टेड जोन को ओमान के साथ मिलकर मैनेज कर रहा है और ओमान के साथ भारत का हाल ही में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (CEPA) हो रखा है, जिसके तहत ओमान ने भारत से जाने वाले 99% सामानों पर टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है.

मान लेते हैं कि ईरान पिछली बार की तरह इस बार भी भारत के जहाजों को इस नए 'टोल टैक्स' या कड़े प्रतिबंधों से छूट दे देता है, तो भारतीय जहाजों के लिए माल ढुलाई का खर्चउतना नहीं बढ़ेगा जितना अन्य देशों के लिए बढ़ेगा. हालांकि, वैश्विक बाजार में बेशक कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आएगा, उसका आर्थिक खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा. 

ये भी पढ़ें:

अंडा-चिकन कब होगा सस्ता, क्या महंगे रेट से जल्द राहत की है उम्मीद? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
US INDIA IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अंडा-चिकन कब होगा सस्ता, क्या महंगे रेट से जल्द राहत की है उम्मीद?
अंडा-चिकन कब होगा सस्ता, क्या महंगे रेट से जल्द राहत की है उम्मीद?
बिजनेस
आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का ताजा भाव
आज सोने- चांदी का क्या है रेट, जानें अपने शहर में 18K, 22K, 24K सोना और चांदी का ताजा भाव
बिजनेस
8 सितंबर को कितने का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, जानें कमर्शियल LPG हुआ कितना सस्ता?
8 सितंबर को कितने का मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, जानें कमर्शियल LPG हुआ कितना सस्ता?
बिजनेस
आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट
आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बस, बहुत हुआ...', अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार FIR पर हाई कोर्ट की फटकार
'बस, बहुत हुआ...', अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बार-बार FIR पर हाई कोर्ट की फटकार
महाराष्ट्र
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
दिल्ली से गुजरात ले जाया गया National Film Award, संजय राउत बोले- 'अगर आत्मसम्मान है तो...'
विश्व
'पुतिन ट्रंप को...', जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा, रख दी जंग रोकने की ये बड़ी शर्त
'पुतिन ट्रंप को...', जेलेंस्की ने किया चौंकाने वाला दावा, रख दी जंग रोकने की ये बड़ी शर्त
क्रिकेट
Women Asia Cup: भारत-श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
भारत-श्रीलंका के बाद पाकिस्तान ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम के घर हुई चोरी, सोने की चेन और डायमंड ईयररिंग्स हुए गायब
दीपिका कक्कड़ की ननद के घर हुई चोरी, गायब हुई सोने और डायमंड की ज्वेलरी
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: कोई रास्ता नहीं था, सांस लेना भी मुश्किल... सुनील ने सुनाया खौफनाक मंजर
सत्य निकेतन हादसा: कोई रास्ता नहीं था, सांस लेना भी मुश्किल... सुनील ने सुनाया खौफनाक मंजर
विश्व
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
शहबाज और मुनीर को UN ने दी सीधी चेतावनी, कहा- 'पाकिस्तान...'
ट्रेंडिंग
तिनके बराबर कमरा और किराया 30 हजार, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
तिनके बराबर कमरा और किराया 30 हजार, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget