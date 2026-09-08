अंडा-चिकन कब होगा सस्ता, क्या महंगे रेट से जल्द राहत की है उम्मीद?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंडे, चिकन और दूध की कीमतें 30-40% तक बढ़ीं, रसोई बजट प्रभावित.

पशुओं के चारे की बढ़ती लागत इन उत्पादों की कीमतों का मुख्य कारण.

मक्का एथेनॉल में उपयोग होने से और सोयाबीन की कमी से चारे महंगे हुए.

उत्पादन लागत बढ़ने के कारण, भविष्य में कीमतें घटने की उम्मीद कम है.

बढ़ती महंगाई के बीच पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ने लगे हैं, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है. भारत में अंडे, चिकन और दूध की खुदरा कीमतों में पिछले एक साल में 30% से 40% तक का इजाफा हुआ है. इनमें से अंडे के दाम 35% से 38.7% तक बढ़ चुके हैं. थोक बाजार (NECC) में जहां 100 अंडों का भाव 670 से 730 रुपे के पार चला गया. वहीं खुदरा बाजार में सामान्य दिनों में 6 रुपये में मिलने वाला अंडा अब 8.50 से 9 रुपये और कुछ स्थानीय बाजारों में 10 से 12 रुपये तक में बिक रहा है.

चिकन का भी ही हाल है. इसकी कीमतों में पिछले एक साल में 30% से 40% तक का उछाल आया है. देश भर के कई खुदरा बाजारों में इसका रेट 220 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 330 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. बढ़ती महंगाई से दूध की कीमतें भी अछूती नहीं रही हैं. हाल ही में अमूल और मदर डेयरी जैसी देश की बड़ी डेयरी कंपनियों ने लागत बढ़ने के चलते दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद प्रीमियम दूध की कीमतें कुछ क्षेत्रों में 68 से 70 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी हैं.

पशुओं के चारे पर संकट

2013-14 में भारत के पशुपालन सेक्टर से मिलने वाली कुल वैल्यू (ग्रॉस वैल्यू एडेड), फसलों से मिलने वाली वैल्यू का लगभग 34% थी. यानी कि 2013-14 में फसलों की खेती-बाड़ी के मुकाबले पशुपालनका कारोबार बहुत छोटा था, लेकिन आज यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है.

2023-24 के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, अब यह अनुपात 57% तक पहुंच गया. यानी कि पिछले 10 सालों में पशुपालन (विशेषकर डेयरी और पोल्ट्री) फसलों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है. यह अब किसानों के लिए कमाई का मुख्य जरिया बनता जा रहा है. हालांकि, पशुओं के चारे की बढ़ती लागत किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. मुर्गियों, गायों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती क्योंकि यह उनके लिए एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है, जो जदातर मक्के से मिलता है.

चारे की बढ़ती कीमत की वजह

कार्बोहाइड्रेट के अलावा, पशुओं को प्रोटीन, मिनरल (जैसे कैल्शियम और फास्फोरस), विटामिन, डाइटरी फाइबर, फैट (तेल), सिंथेटिक अमीनो एसिड (मेथियोनीन और लाइसिन) और अन्य एडिटिव्स की भी जरूरत होती है. इन्हें प्रोटीन मुख्य रूप से सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और बिनौले (कपास के बीज) या राइस ब्रान (चावल की भूसी) से तेल निकालने के बाद बची हुई ठोस खली/मील से मिलता है.

इस बीच, चाहे मक्का हो या सोयाबीन दोनों की ही कीमतें खूब बढ़ गई हैं. भारत सरकार पेट्रोल में मिलाने के लिए मक्के से एथेनॉल (Biofuel) तैयार करवा रही है. लगभग 1.7 करोड़ टन मक्का एथेनॉल उत्पादन में डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे पोल्ट्री उद्योग के लिए मक्के की कमी हो गई है और कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं.

इधर, वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कमी और खराब मानसून के डर से सोयाबीन के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. मक्के और सोयाबीन के दाम बढ़ने से सिर्फ पोल्ट्री के साथ-साथ गाय-भैंसों का चारा भी महंगा हो गया है. सूखे चारे की कमी और बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन लागत की वजह से अमूल और मदर डेयरी जैसी बड़ी कंपनियों को दूध के दाम बढ़ाने पड़े हैं.

क्या राहत की है उम्मीद?

भारत में अंडे, चिकन और दूध की कीमतें आने वाले समय में कम होने की संभावना कम ही हैं क्योंकि इनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गया है. अंडे और चिकन की कुल उत्पादन लागत का 65% से 70% हिस्सा सिर्फ मुर्गियों के दाने (Poultry Feed) पर खर्च होता है. पिछले कुछ महीनों में इस चारे की कीमत बहुत बढ़ गई है. ऐसे में जल्द ही कीमत में गिरावट की संभावना काफी कम ही है.

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