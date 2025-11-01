हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीओ के खुलते ही टूट पड़े निवेशक, पहले ही दिन हुआ पूरा सब्सक्राइब; GMP में भी तेजी

आईपीओ के खुलते ही टूट पड़े निवेशक, पहले ही दिन हुआ पूरा सब्सक्राइब; GMP में भी तेजी

Lenskart IPO: लेंसकार्ट के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. आईपीओ में 11.23 करोड़ से ज्यादा शेयरों के लिए बोलियां लगीं, जबकि ऑफर साइज 9.98 करोड़ शेयरों का था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Nov 2025 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

Lenskart IPO: आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट (Lenskart) का आईपीओ कल 31 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और पहले ही दिन इसकी जबरदस्त डिमांड देखने को मिली. 7278 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पहले ही दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया.

IPO को मिला तगड़ा रिस्पॉन्स 

NSE की डेटा के मुताबिक, आईपीओ में 11.23 करोड़ से ज्यादा शेयरों के लिए बोलियां लगीं, जबकि ऑफर साइज 9.98 करोड़ शेयरों का था. रिटेल निवेशकों और क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूश्नल बायर्स (QIBs) ने अपने-अपने हिस्से (क्रमशः 131 परसेंट और 142 परसेंट) को पूरी तरह से बुक कर लिया. नॉन इंस्टीट्यूश्नल निवेशकों ने अपने लिए रिजर्व्ड हिस्से का 41 परसेंट सब्सक्राइब किया. कुल मिलाकर आईपीओ को पहले दिन 1.13 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. 

Lenskart IPO का GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो इन्वेस्टरगेन के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के अनलिस्टेड शेयर आईपीओ प्राइस से 20.15 परसेंट ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर कारोबार कर रहे है.  यह परसों के 11.94 परसेंट के प्रीमियम से अधिक है.

अब सवाल यह आता है कि क्या आपके लिए इस पर दांव लगाना सही रहेगा? मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइमस पार्टनर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण शेट्टी का कहना है कि लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसकी ब्रांड वैल्यू मजबूत है. हाई वैल्यूएशन के जीएमपी का अच्छा होना इस बात का संकेत है कि मार्केट इसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में देख रही है, जिसमें तेजी से ग्रोथ होने की संभावना है.  

निवेशकों पर होगी पैसों की बारिश!

कंपनी 53.5 मिलियन इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू और OFS के तहत 127.6 मिलियन इक्विटी शेयर बेचकर 7,278 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बना रही है.

आईपीओ में ऑफर-फॉर-सेल के जरिए पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही जैसे कंपनी के प्रोमोटर्स अपने हिस्से का शेयर बेचेंगे. इनके अलावा, शेयर बेचने वाले दूसरे निवेशकों में एसवीएफ II लाइटबल्ब (केमैन), श्रोडर्स कैपिटल प्राइवेट, इक्विटी एशिया मॉरीशस, पीआई ऑपर्च्युनिटीज फंड-II, मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स, केदारा कैपिटल फंड II और अल्फा वेव वेंचर्स भी शामिल हैं.

आईपीओ को अब तक मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए इसके निवेशकों के मालामाल होने की उम्मीद जताई जा रही है. कंपनी के फाउंडर बसंल आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 402 रुपये पर 2.05 करोड़ शेयर बेचेंगे. इससे उन्हें लगभग 785.54 करोड़ रुपये का मुनाफा हो सकता है. आईपीओ के बाद लेंसकार्ट में उनकी हिस्सेदारी मौजूदा 10.28 परसेंट से घटकर 8.78 परसेंट रह जाएगी.  

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 01 Nov 2025 12:29 PM (IST)
Embed widget