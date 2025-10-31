घाटा 1000 करोड़ के पार, फिर भी शेयर खरीदने की मची होड़; 4 परसेंट तक उछला स्टॉक

Swiggy Shares: क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कराने वाली कंपनी स्विगी (Swiggy) ने बुधवार को अपने सितंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी को 1,092 करोड़ रुपये का घाटा हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 626 करोड़ था. जून तिमाही में कंपनी को 1,197 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही के 3,601 करोड़ से 54.4 परसेंट बढ़कर 5,561 करोड़ हो गया.

घाटे के बावजूद शेयर में आज तेजी

जून तिमाही के 4,961 करोड़ रुपये के रेवेन्यू से अबकी बार 12.1 परसेंट बढ़ा है. सालाना आधार पर कंपनी का घाटा बढ़ने का असर उसके शेयर पर भी दिखा. कल स्विगी के शेयर बीएसई पर 0.20 परसेंट गिरकर 418.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ. हालांकि, आज इसके शेयरों में तेजी देखने को मिली. स्विगी के शेयर आज कारोबार के दौरान 2.5 परसेंट से अधिक चढ़कर 434 रुपये पर पहुंच गए. अब सवाल यह आता है कि कंपनी को हुए घाटे के बावजूद क्यों निवेशक इस पर दांव लगाने से नहीं कतरा रहे हैं?

यूं नहीं नहीं निवेशक लगा रहे दांव

इसकी दो वजहें हैं एक तो ब्रोकरेज फर्म का कंपनी पर भरोसा और दूसरी सबसे बड़ी वजह है क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूश्नल प्लेसमेंट के जरिए कंपनी का 10000 करोड़ रुपये जुटाना, जिस पर 7 नवंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया जाना है. इसके चलते निवेशकों में लगातार उत्साह बना हुआ है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

SEBI के लिए फैसले से निवेशकों के खिले चेहरे, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियां नाराज; आखिर क्यों?