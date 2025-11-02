187 तक जा सकता है अडानी का यह स्टॉक, क्यों शेयर पर ब्रोकरेज का भरोसा है अटूट?

Adani Power Share: अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Limited) के शेयरों में शुक्रवार को 3 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई. दरअसल, सितंबर तिमाही के नतीजे में अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 11 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की.

कंपनी ने इस दौरान 2,906.46 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जबकि बिक्री 13,106.34 करोड़ रुपये रही. इसका असर शेयरों पर दिखा. शेयर 3 परसेंट गिरकर 157.60 रुपये के निचले स्तर पर आ गया. हालांकि, बावजूद इसके ब्रोकरेज बुलिश हैं. ICICI सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट प्राइस को 134 रुपये से बढ़ाकर 187 रुपये कर दिया है, जो मौजूदा कीमत से 19 परसेंट की संभावित बढ़त को दर्शाता है.

क्यों ब्रोकरेज को इतना भरोसा?

ब्रोकरेज ने बताया कि अडानी पावर ने आकर्षक टैरिफ पर कई बिजली खरीद समझौते (PPA) किए हैं और कंपनी के कोल पीपीए का आउटलुक भी मजबूत बना हुआ है.

ICICI सिक्योरिटीज का कहना है, अडानी पावर ने अपनी कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी को दोगुना (25 गीगावाट बनाम पहले 12 गीगावाट) बढ़ा दिया है. इसने आकर्षक टैरिफ पर 11 गीगावाट (असम में 2.4 गीगावाट की L1 परियोजना सहित) की बिजली खरीद समझौता किया है. इयके अलावा, यह अपने लेवल के दूसरी कंपनियों से आगे हैं क्योंकि इसने पूरे कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो के लिए पहले ही BTG ऑर्डर दे दिए हैं. हमें उम्मीद है कि बाकी पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा अगले 12-18 महीनों में लॉन्ग टर्म PPA के तहत पूरा हो जाएगा.

ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह

जुलाई से सितंबर के दौरान अडानी पावर ने 24 यूनिट बिजली बेची, जो साल-दर-साल के आधार पर 7 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इस दौरान मर्चेंट रियलाइज़ेशन साल-दर-साल 9 परसेंट कम रहा. कंपनी ने 63 परसेंट का PLF दर्ज किया, जो साल-दर-साल 410 बेसिस पॉइंट (BPS) से कम है.

ICICI सिक्योरिटीज ने कहा, "नतीजतन, इसने 134 अरब रुपये (साल-दर-साल 1 परसेंट की बढ़त) का रेवेन्यू और 50 अरब रुपये (साल-दर-साल 2 परसेंट की कमी) का EBITDA दर्ज किया - जो हमारे अनुमानों के अनुरूप है. पाइपलाइन में कई सारे प्रोजेक्ट्स और बेहतर कीमत पर समझौते होने के परिवोश को देखते हुए हम 187 रुपये के रिवाइज्ड प्राइस के साथ शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं.''

इन्हें भी शेयर से उम्मीद

ICICI सिक्योरिटीज के अलावा, मॉर्गन स्टेनली, जेफरीज और कैंटर फिट्जगेराल्ड सभी अडानी पावर के शेयर को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं. सभी ने शुक्रवार को शेयर के लिए अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया.

मॉर्गन स्टेनली ने अडानी पावर पर अपनी 'ओवरवेट' की रेटिंग दोहराई. ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 163.60 रुपये रखा है, जो 30 अक्टूबर के बंद भाव 162.57 रुपये से 1 परसेंट ज्यादा है. इस बीच, जेफरीज ने भी अपनी 'खरीदें' की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को पहले के 138 रुपये से बढ़ाकर 195 रुपये कर दिया है - जो 20 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है.

