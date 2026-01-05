Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bharat Coking Coal IPO: नए साल में शेयर बाजार के निवेशकों के लिए पहली मेनबोर्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) सामने आने वाली है. कोल सेक्टर से जुड़ी एक दिग्गज सरकारी कंपनी की सब्सिडियरी बाजार में उतरने जा रही है, जिसके लिए प्राइस बैंड तय कर दिया गया है.

कोल इंडिया की सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल का करीब 1,071 करोड़ रुपये का आईपीओ 9 जनवरी से खुलेगा. यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा. यानी इसमें कोई भी नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा. आइए जानते हैं, इस आईपीओ के बारे में....

कंपनी ने तय किया प्राइस बैंड

भारत कोकिंग कोल के 1,071 करोड़ रुपये के आईपीओ में निवेशक 21 से 23 रुपये के प्राइस बैंड पर बोली लगा सकेंगे. एक लॉट में 600 शेयर रखे गए हैं, जबकि कर्मचारियों को प्रति शेयर 2 रुपये की छूट देने का फैसला लिया गया है.

कंपनी की ओर से आईपीओ के लिए 9 जनवरी का दिन तय किया गया है. निवेशक 13 जनवरी तक दांव लगा सकेंगे. शेयरों का अलॉटमेंट 14 जनवरी को होगा. उम्मीद है कि कंपनी शेयर बीएसई और एनएसई पर 16 जनवरी को लिस्ट होंगे.

कितने शेयर होंगे जारी

कंपनी आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 46.57 करोड़ शेयर बाजार में जारी करने वाली हैं. हालांकि, इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं होगा. पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल के तहत रखा गया है. इस आईपीओ के तहत प्रमोटर कोल इंडिया अपनी करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही हैं.

ग्रे मार्केट में कंपनी शेयरों का हाल

ग्रे मार्केट में भारत कोकिंग कोल के शेयर जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं. शेयर अपर प्राइस बैंड से 16.25 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं. जिससे निवेशकों के बीच उत्साह देखने को मिल सकता हैं.

