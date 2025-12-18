Spam Calls: आजकल स्पैम और फ्रॉड कॉल्स ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है. लगभग हर रोज बैंक, लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कॉल आप सभी को आते होंगे. इनमें से कई फर्जी होते हैं, जिनका मकसद ऑनलाइन तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाना है. यह एक गंभीर समस्या हैं, जिससे हम और आप जैसे लोग रोजाना दो-चार हो रहे हैं. इस समस्या से निपटने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक बड़ा कदम उठाया है.

क्या है नया फैसला?

TRAI के नए नियम के तहत अब अगर आपको बीमा कंपनी की तरफ से कोई कॉल आता है, तो वह 1600 सीरीज वाले नंबर से ही आएगा. यानी कि कॉल की शुरुआत 1600 नंबर से होगी. TRAI के मुताबिक, बीमा नियामक IRDAI के तहत आने वाली सभी कंपनियों को ग्राहकों से सेवा और लेन-देन से जुड़े कॉल अब 1600 नंबर से करने होंगे. इसके लिए अंतिम तारीख 15 फरवरी 2026 तय की गई है.

क्यों लिया गया फैसला?

TRAI के लिए इस फैसले का मकसद साफ है—फर्जी कॉल, ठगी और बीमा के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी वाले को रोकना. अब किसी आम मोबाइल नंबर से आने वाले बीमा कॉल पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होगी.

हमारे देश में हर रोज लाखों की संख्या में लोग ऑनलाइन या डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं. कभी OTP के जरिए पैसों की ठगी की जाती है, तो कभी फर्जी लोन का ऑफर देकर पैसे ऐंठने का काम किया जाता है. इसके अलावा, बीमा पॉलिसी रिन्यूअल कॉल, KYC अपडेट के नाम पर पैसे की डिमांड जैसी बातें भी कॉमन हैं. इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए ट्राई ने यह कदम उठाया है ताकि लोग यह आसानी से पहचान सके कि उन्हें आ रहा कॉल असली है या फर्जी.

ये भी पढ़ें:

रोज 400 करोड़ तक का नुकसान, दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध का कारोबार और ट्रांसपोर्ट पर असर