साल के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार ने दिखाई ताकत; सेंसेक्स 545 अंक उछला, निफ्टी 26,129 के पार

Indian Stock Market Last Trading Session 2025: साल 2025 के आखिरी कारोबारी सत्र में बुधवार को घरेलू शेयर बाजार खासी बढ़त के साथ बंद हुए. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) का साथ मिलने से सेंसेक्स और निफ्टी करीब एक प्रतिशत तक चढ़ गए. लगातार पांच कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 545.52 अंक यानी 0.64 प्रतिशत उछलकर 85,220.60 अंक पर बंद हुआ.

कारोबार के दौरान एक समय यह 762.09 अंक बढ़कर 85,437.17 तक पहुंच गया था. वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी चार दिनों की गिरावट से उबरकर 190.75 अंक यानी 0.74 प्रतिशत चढ़कर 26,129.60 अंक पर बंद हुआ.

कौन रहे टॉप गेनर और टॉप लूजर

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, टाइटन और ट्रेंट के शेयर प्रमुख रूप से बढ़त में रहे. हालांकि, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा के शेयरों में बिकवाली देखी गई.

इसके साथ ही वर्ष 2025 का अंत पॉजिटिव अंदाज में हुआ. इस साल सेंसेक्स 7,081.59 अंक यानी नौ प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी में 2,484.8 अंक यानी 10.50 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

एशिया के अन्य बाजारों का हाल

ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर. ने कहा, 'साल के अंतिम कारोबारी सत्र में निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में धीरे-धीरे सुधार दिखा, जो मुख्य रूप से शॉर्ट कवरिंग और चुनिंदा शेयरों में खरीदारी के कारण रहा.'

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में बंद हुए. जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुआ.

यूरोपीय और अमेरिकी बाजार का हाल

यूरोपीय बाजारों में कारोबार के दौरान हल्की गिरावट देखी गई. अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 3,844.02 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की.

जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,159.81 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.31 प्रतिशत चढ़कर 61.53 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. मंगलवार को सेंसेक्स लगातार पांचवें दिन गिरते हुए 20.46 अंक फिसलकर 84,675.08 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 3.25 अंक की मामूली गिरावट के साथ 25,938.85 पर बंद हुआ था.

