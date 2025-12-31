हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी सैलरी या करना होगा और इंतजार? 8वें वेतन आयोग पर बना हुआ है सस्पेंस

नए साल के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं. लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह मुद्दा नए साल में सबसे खास बन गया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 31 Dec 2025 05:17 PM (IST)
8th Pay Commission: कल से साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है और नए साल के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं. लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह मुद्दा नए साल में सबसे खास बन गया है. इससे उनकी सैलरी और पेंशन दोनों पर सीधा असर पड़ने वाला है.

माना जा रहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. आयोग की सिफारिशें मई 2027 तक आने की संभावना हैं.  अगर पिछली परंपरा को देखते हुए इसे पूर्व प्रभाव से लागू किया गया, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद है. चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, इसलिए नए वेतन आयोग को भी उसी तर्ज पर लागू किया जा सकता है. 

कब से होगा आठवां वेतन आयोग प्रभावी?

केंद्र सरकार की ओर से आठवां वेतन आयोग के लागू होने की आधिकारिक तौर पर कोई पक्की तारीख नहीं बताई गई है. हाल में ही संसद में सरकार की ओर से इशारा मिला था कि, आयोग की सिफारिश आने के बाद ही तिथि की जानकारी दी जाएगी.

अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है. इसकी सिफारिशों को लागू होने में कुछ समय लगना तय माना जा रहा है. अगर आयोग तय सीमा से भी अपना काम पूरा करती है तो आठवां वेतन आयोग 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू होने की संभावना बन सकती है.

टर्म्स ऑफ रेफरेंस से नहीं मिली जानकारी

केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी. इसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अक्टूबर 2025 में मंजूरी मिली थी. टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नए वेतन आयोग को लागू होने की तिथि की जानकारी नहीं दी गई थी.

कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस विषय पर सरकार के लेटर भी लिखा था. अगर आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो, कर्मचारियों को एरियर के रूप में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.   

Published at : 31 Dec 2025 05:01 PM (IST)
