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हिंदी न्यूज़बिजनेसRupee Crash: डॉलर के आगे रुपया धड़ाम, एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी, जानें क्या है वजह

Rupee Crash: डॉलर के आगे रुपया धड़ाम, एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी, जानें क्या है वजह

Rupee Crash: भारतीय रुपया आज ऑल टाइम लो पर पहुंच गया. इसी के साथ रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली करेंसी में है. यहां से आप इसकी वजह जान सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 14 May 2026 06:17 PM (IST)
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Doller Vs Rupee:  भारतीय रुपया की गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही है. आज यानी 14 मई की सुबह जब करेंसी मार्केट खुला तो रुपया में बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली. रुपया 20 पैसे टूटकर अब सबसे निचले स्तर पर आ गया है.ऐसे में इसे एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली करेंसी का दर्जा दे दिया गया है. रुपये की गिरावट रोकने के लिए आरबीआई अबतक अरबों डॉलर लगा चुकी है, बता दें कि अगर केंद्र सरकार ऐसी नहीं करती तो हालात बद से बदतर हो सकते थे. 

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 95.74 से खिसक कर 95.86 पर आता दिखा, इसका मतलब है कि सीधा 20 पैसे की कमी आई. एक दिन पहले यानी 13 मई को भी रुपया 95.80 पर पहुंचने के बाद 95.66 प्रति डॉलर पर नजर आया.  

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क्या है गिरते रुपया का कारण?
भारत में करीब 90 प्रतिशत कच्चा तेल और 50 प्रतिशत गैस बाहर से आता है. मीडिल ईस्ट के युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत काफी बढ़ी है. इससे भारत के मैक्रोइकॉनॉमिक आउटलुक पर दबाव बढ़ा है. ग्रोथ कम हुई है और महंगाई बढ़ी है. ऐसे में रुपया पर और दबाव बढ़ सकता है. इस पूरे हफ्ते का चार्ट देखें तो डॉलर रुपया के मुकाबले एक हफ्ते में 1.4 प्रतिशत की गिरावट पर है. वहीं, पिछले तीन दिनों में तो ये सबसे लो रहा. 

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क्या है शेयर बाजार का हाल
शेयर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 424.44 अंक चढ़ा और 75033.42 पर आया. वहीं, निफ्टी 141.90 अंक चढ़कर 23554.50 पर पहुंच गया. ब्रेंट क्रूड की कीमत 50 प्रतिशत बढ़ी है और ऐसे में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 May 2026 06:17 PM (IST)
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