Dollar vs Rupee: हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय रुपये की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. गुरुवार को रुपया 8 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.62 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया. रुपया की इस तेजी के पीछे डॉलर की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी को प्रमुख वजह माना जा रहा है.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों (Forex Traders) के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान ने भी रुपये को समर्थन दिया. हालांकि, विदेशी निवेशकों (FIIs) की ओर से जारी बिकवाली के दबाव ने इसकी तेजी को कुछ हद तक सीमित कर दिया.

अंतरबैंक बाजार में उतार-चढ़ाव

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (Interbank Foreign Exchange) में रुपया 88.51 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और कुछ समय बाद 88.49 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ. शुरुआती कारोबार के बाद रुपया 88.6 रुपये2 प्रति डॉलर पर स्थिर रहा, जो पिछले बंद भाव 88.70 रुपये से 8 पैसे की बढ़त को दर्शाता है. बुधवार को प्रकाश पर्व की छुट्टी के चलते विदेशी मुद्रा बाजार बंद था, इसलिए मंगलवार को रुपया ₹88.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.16% गिरकर 99.90 पर आ गया.

शेयर बाजार में तेजी

घरेलू शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स 321.81 अंक या 0.39% की बढ़त के साथ 83,780.96 अंक पर पहुंचा. निफ्टी 50 57.05 अंक या 0.22% बढ़कर 25,654.70 अंक पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.17% बढ़कर 63.63 डॉलर प्रति बैरल पर रही.

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) मंगलवार को शुद्ध बिकवाल (Net Sellers) रहे. उन्होंने 1,067.01 करोड़ रुपये के शेयर बाजार से निकाले. कुल मिलाकर, कमजोर डॉलर, नरम क्रूड कीमतें और घरेलू बाजार की सकारात्मक धारणा ने रुपये को मजबूती दी है, हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली से इसकी बढ़त सीमित रही.

