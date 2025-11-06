गजब! अभी आईपीओ खुला भी नहीं अरबों में खेलने लगे निवेशक, क्या आपने भी लगाया है पैसा?

PhysicsWallah IPO: एडटेक फर्म फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) का 3480 रुपये का आईपीओ 11 नवंबर को लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 103-109 रुपये प्रति शेयर तय किया है. यह इश्यू 13 नवंबर को बंद होगा.

प्राइस बैंड का ऐलान होने के साथ ही कंपनी के दोनों फाउंडर्स अलख पांडे और प्रतीक बूब अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. कंपनी में दोनों की 40.31 परसेंट की हिस्सेदारी है, जो 105.12 करोड़ शेयरों के बराबर है. इस तरह आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी में दोनों की व्यक्तिगत हिस्सेदारी की वैल्यू 11,458 करोड़ रुपये या करीब 1.29 बिलियन डॉलर है.

आईपीओ दो हिस्सों बंटा

फिजिक्सवाला का पब्लिक इश्यू दो हिस्सों में बंटा है- इसमें 3,100 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू के साथ-साथ 380 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर सेल भी शामिल है. यानी कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का कुछ हिस्सा कंपनी के पास भी जाएगा, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने ग्रोथ के लिए करेगी.

कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) में बताया गया है कि दोनों फाउंडर्स में कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बेहद कम कीमत पर हासिल की थी. मार्च 2025 में 35:1 के अनुपात में बोनस शेयर अलॉट होने के बाद उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी जून 2024 तक 3 करोड़ शेयरों से मौजूदा स्तर पर पहुंच गई, जब उनके पास कंपनी का 50 परसेंट हिस्सा था.

दूसरे निवेशकों में ये शामिल

फिजिक्सवाला के दूसरे निवेशकों में WestBridge AIF शामिल है, जिसके पास 6.4 परसेंट हिस्सेदारी (16.8 करोड़ शेयर) है, जिसकी वैल्यू 1,820 करोड़ रुपये है, हॉर्नबिल कैपिटल पार्टनर्स के पास 4.41 परसेंट हिस्सेदारी (11.52 करोड़ शेयर) है, जिसकी वैल्यू 1,255 करोड़ रुपये है, लाइटस्पीड ऑपर्चुनिटी फंड के पास 4.66 करोड़ शेयर (509 करोड़ रुपये) हैं और सेतु एआईएफ ट्रस्ट के पास 3.64 करोड़ शेयर (396 करोड़ रुपये) हैं. कंपनी के अपर प्राइस बैंड पर इसका वैल्यूएशन 31,170 करोड़ रुपये बैठता है. कंपनी आईपीओ के जरिए अपना और विस्तार करना चाहती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

11 नवंबर को खुल रहा 3480 करोड़ का यह दमदार IPO, जानें कब तक लगा सकेंगे दांव?