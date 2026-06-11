Petrol Excise Duty News: सरकार ने लोगों को एक खुशखबरी सुनाई है. एथेनॉल मिले पेट्रोल पर लगने वाली एक्‍साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है. यानी अब अब 22% से 30% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. आम जनता के लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं है. अब एथेनॉल वाले सस्ते पेट्रोल की मांग बढ़ेगी तो इसका फायदा आम जनता के साथ किसानों को भी मिलने वाला है, चूंकि एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और खराब अनाज से होता है.

बता दें कि कच्चे तेल की कीमत इस कदर बढ़ रही है कि अब ये 114 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है. इसका सीधा असर ये है कि आयात बिल बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सरकार ने वैकल्पिक ईंधनों पर जोर दिया है, जिससे आयात में कमी हो सके और रुपए की स्थिति में भी सुधार हो सके.

एक्‍साइज ड्यूटी क्‍या है?

एक्‍साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, जो किसी देश के भीतर निर्मित या उत्पादित होने वाली चीजों पर लगाया जाता है. एक्‍साइज ड्यूटी खासतौर से शराब, तंबाकू और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों पर ही लगाया जाता है.

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एक्साइज ड्यूटी शून्य करने के नियम-

सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है. बस इस फैसले में शर्त ये है कि ये ईंधन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों और मानकों के अनुरूप तैयार किया गया हो.

कौन सा फ्यूल सस्ता है, E85 या E20?

देश में E20 यानी 20 फीसदी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन वैश्विक उथल-पुथल के बीच देश को सुरक्षित रखने के लिए हाल ही में भारत ने E85 फ्यूल को भी बाजार में लॉन्च कर दिया है. E85 फ्यूल 85 फीसदी एथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल है. बता दें E85 फ्यूल E20 से 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है.