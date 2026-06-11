हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol News: खुशखबरी! पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, जानें 1 लीटर पर आपको होगा कितने रुपये का फायदा

Petrol News: खुशखबरी! पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, जानें 1 लीटर पर आपको होगा कितने रुपये का फायदा

Petrol Excise Duty News: सरकार के आदेश अनुसार, ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. यानी E22, E25, E27 और E30 कैटेगरी के पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जीरो हो गया है.

By : सृष्टि | Updated at : 11 Jun 2026 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

Petrol Excise Duty News: सरकार ने लोगों को एक खुशखबरी सुनाई है. एथेनॉल मिले पेट्रोल पर लगने वाली एक्‍साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है. यानी अब अब 22% से 30% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. आम जनता के लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं है. अब एथेनॉल वाले सस्ते पेट्रोल की मांग बढ़ेगी तो इसका फायदा आम जनता के साथ किसानों को भी मिलने वाला है, चूंकि एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और खराब अनाज से होता है.  

बता दें कि कच्चे तेल की कीमत इस कदर बढ़ रही है कि अब ये 114 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है. इसका सीधा असर ये है कि आयात बिल बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सरकार ने वैकल्पिक ईंधनों पर जोर दिया है, जिससे आयात में कमी हो सके और रुपए की स्थिति में भी सुधार हो सके. 

एक्‍साइज ड्यूटी क्‍या है?
एक्‍साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, जो किसी देश के भीतर निर्मित या उत्पादित होने वाली चीजों पर लगाया जाता है. एक्‍साइज ड्यूटी खासतौर से शराब, तंबाकू और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों पर ही लगाया जाता है. 

गैस सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक घरेलू और कमर्शियल LPG के रेट

एक्साइज ड्यूटी शून्य करने के नियम-
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है. बस इस फैसले में शर्त ये है कि ये ईंधन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों और मानकों के अनुरूप तैयार किया गया हो. 

कौन सा फ्यूल सस्ता है, E85 या E20?
देश में E20 यानी 20 फीसदी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन वैश्विक उथल-पुथल के बीच देश को सुरक्षित रखने के लिए हाल ही में भारत ने E85 फ्यूल को भी बाजार में लॉन्च कर दिया है. E85 फ्यूल 85 फीसदी एथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल है. बता दें E85 फ्यूल E20 से 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Business News Excise Duty Ethanol PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol News: खुशखबरी! पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, जानें 1 लीटर पर आपको होगा कितने रुपये का फायदा
Petrol News: खुशखबरी! पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, जानें 1 लीटर पर आपको होगा कितने रुपये का फायदा
बिजनेस
LPG Price Today: गैस सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक घरेलू और कमर्शियल LPG के रेट
LPG Price Today: गैस सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक घरेलू और कमर्शियल LPG के रेट
बिजनेस
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता तो चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले चेक करें आज के ताजा रेट
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता तो चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले चेक करें आज के ताजा रेट
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: आज भी नहीं मिली राहत, जानें दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
Petrol-Diesel Price Today: आज भी नहीं मिली राहत, जानें दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, देर रात याचिका दाखिल
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, देर रात याचिका दाखिल
बिहार
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने कही बड़ी बात, 'आपने मुझे…'
कभी लालू ने घर से किया था 'बेदखल', अब पिता के जन्मदिन पर तेज प्रताप बोले- 'आपने मुझे...'
विश्व
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड पर रूस ने पीएम मोदी को कहा 'डोयन', जानें इसका आखिर क्या होता है मतलब
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड पर रूस ने पीएम मोदी को कहा 'डोयन', जानें इसका आखिर क्या होता है मतलब
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ टेस्ट में 6 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज की अफगानिस्तान वनडे टीम में एंट्री, टीम इंडिया के प्लेयर्स में खौफ?
भारत के खिलाफ टेस्ट में 6 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज की अफगानिस्तान वनडे टीम में एंट्री, टीम इंडिया के प्लेयर्स में खौफ?
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?
'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
इंडिया
जापान के बाद नेपाल ने बैन कर दिए भारत के आम? सरकार ने जारी किया बयान, बताया सच
जापान के बाद नेपाल ने बैन कर दिए भारत के आम? सरकार ने जारी किया बयान, बताया सच
शिक्षा
M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
ऑटो
अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?
अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget