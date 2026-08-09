मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस12 अगस्त से देशभर में चक्का जाम का ऐलान, क्या पाकिस्तान में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

12 अगस्त से देशभर में चक्का जाम का ऐलान, क्या पाकिस्तान में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

Pakistan Crisis: आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए पीओके (PoK) में हाल ही में हुए भारी नागरिक विरोध प्रदर्शनों के बाद अब यह एक और बड़ी आतंरिक मुसीबत बन गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Aug 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • हड़ताल से ईंधन किल्लत और मूल्य वृद्धि की आशंका है.

Petrol-Diesel Rate in Pakistan: पाकिस्तान इस वक्त गहरे सुरक्षा और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है. PoK और बलूचिस्तान में विरोध की आग सुलग रही है. वहीं, अब देश के भीतर आर्थिक मोर्चे पर भारी हंगामा खड़ा हो गया है. पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने कह दिया है कि अगर सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी-भरकम लेवी और करों को कम नहीं किया, तो वे 12 अगस्त, 2026 से देश भर में अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शुरू कर देंगे. 

ट्रांसपोर्टरों की क्या है डिमांड? 

बता दें कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन (APPTF) और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने संयुक्त रूप से ऐलान किया है कि 12 अगस्त, 2026 की सुबह से पाकिस्तान में ट्रकों, बसों और अंतर-राज्यीय परिवहन पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे. ट्रांसपोर्टर्स सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगाई गई 70-80 रुपये प्रति लीटर की रिकॉर्ड पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ है. उनका कहना है कि इस भारी टैक्स और टोल प्लाजा शुल्कों के कारण उनके लिए कारोबार करना अब असंभव सा होता जा रहा है. 

पाकिस्तान मिनी माज्दा एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. इन संगठनों के नेताओं का कहना है कि रोजाना ईंधन की कीमतें तय करने की सरकार की नीति से ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भारी बोझ पड़ रहा है. वे मांग कर रहे हैं कि कारोबार में स्थिरता बनाए रखने के लिए कीमतें महीने के आधार पर तय की जाएं.

इस बात पर भी भड़के ट्रांसपोर्टर

ट्रांसपोर्टरों का यह भी आरोप है कि हर साल टोल के तौर पर अरबों रुपये वसूले जाते हैं, लेकिन बदले में सड़कें खराब हालत में रहती हैं और सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है. उन्होंने एक्सल-लोड नियमों के नाम पर मनमानी वसूली का भी आरोप लगाया है. गौरतलब है कि पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में पेट्रोल की कीमत में 3.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. इसके बावजूद, पेट्रोल अभी लगभग 329.82 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल 382.36 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है और दोनों पर भारी टैक्स लगता है.

क्या पाकिस्तान में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? 

12 अगस्त से चक्का जाम होने पर कराची पोर्ट जैसे बंदरगाहरें से रिफाइनरियों और वहां से शहरों के पेट्रोल पंपों तक कच्चे तेल और ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से ठप्प हो जाएंगी. इससे ईंधन की किल्लत होगी और स्थानीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो सकती है, जिससे रिटेल स्तर पर कीमतें आसमान छू सकती हैं.

पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 7 बिलियन डॉलर के बैलआउट पैकेज की अगली किस्त पाने के लिए पेट्रोलियम लेवी को और बढ़ाने का दबाव है. ग्लोबल लेवल पर भले ही कूटनीतिक वार्ताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतें गिरकी 83 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार आईएमएफ की शर्तों के कारण इसका फायदा जनता को देने में असमर्थ है.  

ये भी पढ़ें:

चीनी की कीमतों में लगी आग, दिल्ली से मुंबई तक बढ़े रेट; जानें अब 1 किलो की कीमत? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Pakistan Pakistan Fuel Prices
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
12 अगस्त से देशभर में चक्का जाम का ऐलान, क्या पाकिस्तान में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम
12 अगस्त से देशभर में चक्का जाम का ऐलान, क्या पाकिस्तान में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम
बिजनेस
आज 9 अगस्त को कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत? चेक करें दिल्ली से पटना तक के रेट
आज 9 अगस्त को कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत? चेक करें दिल्ली से पटना तक के रेट
बिजनेस
आज बढ़ी या कम हुई है पेट्रोल-डीजल की कीमतें? जानें आपके शहर में 1 लीटर का रेट
आज बढ़ी या कम हुई है पेट्रोल-डीजल की कीमतें? जानें आपके शहर में 1 लीटर का रेट
बिजनेस
50 की उम्र में है रिटायरमेंट का प्लान, 10 करोड़ जुटाने के लिए कितनी SIP जरूरी?
50 की उम्र में है रिटायरमेंट का प्लान, 10 करोड़ जुटाने के लिए कितनी SIP जरूरी?
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक शर्त और खत्म हो जाएगा युद्ध? पेजेश्कियन ने ट्रंप के लिए ऐसा क्या कहा?
एक शर्त और खत्म हो जाएगा युद्ध? पेजेश्कियन ने ट्रंप के लिए ऐसा क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तान, जानें कौन है नंबर-1
टेस्ट क्रिकेट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तान, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
Video: दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
दूसरी बार मां बनने वाली हैं अनन्या पांडे की बहन अलाना, वीडियो में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
इंडिया
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
इंडिया
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
टेक्नोलॉजी
How to Set UPI AutoPay: बिल भरना याद नहीं रहता? PhonePe - Google Pay पर करें UPI AutoPay सेटअप
बिल भरना याद नहीं रहता? PhonePe - Google Pay पर करें UPI AutoPay सेटअप
रिलेशनशिप
Relationship Tips: छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी
छोटी-छोटी आदतों में करें बदलाव, रिश्तों में बढ़ाएं इमोशनल इंटीमेसी
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget