LPG Price Today: गैस सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक घरेलू और कमर्शियल LPG के रेट
LPG Rate Today 11 June 2026: आज 11 जून 2026 को गैस सिलेंडर के दाम में क्या बदलाव हुए हैं और रेट कितना बढ़ा या कम हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं.
LPG Rate Today 11 June 2026: देशभर में 11 जून 2026 को LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तेल कंपनियों ने 7 जून को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ाए थे, जिसके बाद से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.
घरेलू LPG सिलेंडर के ताजा रेट
7 जून को हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है. इससे पहले इसकी कीमत 913 रुपये थी.
|शहर का नाम
|घरेलू LPG (14.2 KG)
|दिल्ली
|942
|मुंबई
|941.50
|कोलकाता
|968
|चेन्नई
|957.50
|पटना
|1031.50
|लखनऊ
|979.50
|जयपुर
|945.50
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कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट
कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 जून को बढ़ोतरी हुई थी. होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों में इस्तेमाल होने वाला 19 किलो का सिलेंडर अभी भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है.
|शहर का नाम
|कमर्शियल LPG (19 KG)
|दिल्ली
|3,113.50
|मुंबई
|3,067.50
|कोलकाता
|3,255.50
|चेन्नई
|3,283
|पटना
|3,400
|लखनऊ
|3,236
क्यों बढ़े थे गैस सिलेंडर के दाम?
सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और बढ़ती लागत के कारण घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाने पड़े. जून में घरेलू सिलेंडर पर 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अभी भी 300 रुपये की सब्सिडी मिल रही है. ऐसे में दिल्ली में उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर करीब 642 रुपये में मिल रहा है.
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आम लोगों के बजट पर बढ़ा असर
मार्च और जून में हुई बढ़ोतरी के बाद घरेलू गैस सिलेंडर अब पहले से काफी महंगा हो गया है. इसका असर सीधे घरों के किचन बजट पर पड़ रहा है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल और रेस्टोरेंट का खर्च भी बढ़ा है, जिसका असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है.
ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट
LPG सिलेंडर की ताजा कीमतें इंडियन ऑयल, भारत गैस और HP गैस की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक की जा सकती हैं. तेल कंपनियां समय-समय पर कीमतों की समीक्षा करती हैं और नई दरें जारी करती हैं.