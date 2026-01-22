Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में गुरुवार, 22 जनवरी को जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा गुरुवार को 1,51,557 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,52,862 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

22 जनवरी की सुबह 10:00 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,50,170 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 2700 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,53,784 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 3,05,753 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 12800 रुपये की कमी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 3,25,602 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने और चांदी का ताजा भाव.....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,460 रुपए

22 कैरेट - 1,41,600 रुपए

18 कैरेट - 1,15,880 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,310 रुपए

22 कैरेट - 1,41,450 रुपए

18 कैरेट - 1,15,730 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,910 रुपए

22 कैरेट - 1,42,000 रुपए

18 कैरेट - 1,18,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,310 रुपए

22 कैरेट - 1,41,450 रुपए

18 कैरेट - 1,15,730 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,360 रुपए

22 कैरेट - 1,41,500 रुपए

18 कैरेट - 1,15,780 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,460 रुपए

22 कैरेट - 1,41,600 रुपए

18 कैरेट - 1,15,880 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,360 रुपए

22 कैरेट - 1,41,500 रुपए

18 कैरेट - 1,15,780 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,54,310 रुपए

22 कैरेट - 1,41,450 रुपए

18 कैरेट - 1,15,730 रुपए

सोना और चांदी के भाव रोज बदलते रहते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बयान के बाद आज इनके रेट में गिरावट देखने को मिल रही है. ऐसे में अगर आज आप इन बहुमूल्य धातुओं की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा रेट जरूर पता करना चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.

