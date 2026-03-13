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हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia US Trade Deal: ईरान वॉर के बीच क्या रुक गई है भारत-यूएस ट्रेड डील? जानें दावे की सच्चाई

India US Trade Deal: ईरान वॉर के बीच क्या रुक गई है भारत-यूएस ट्रेड डील? जानें दावे की सच्चाई

सरकार की यह सफाई ऐसे समय आई है जब समाचार एजेंसी Reuters की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत टैरिफ नीति को लेकर अगले कुछ महीनों तक ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपना सकता है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 09:24 PM (IST)
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India US Trade Deal: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय ट्रेड डील को रोक दिया गया है या उसमें देरी की जा रही है. Ministry of Commerce and Industry की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत जारी है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों में ट्रेड डील को लेकर जो दावे किए गए हैं, वे सही नहीं हैं.

ट्रेड डील पर सरकार का बयान

सरकार की यह सफाई ऐसे समय आई है जब समाचार एजेंसी Reuters की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत टैरिफ नीति को लेकर अगले कुछ महीनों तक ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपना सकता है और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को टाल सकता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि फरवरी में Supreme Court of the United States द्वारा अमेरिकी टैरिफ को खत्म करने के फैसले के बाद इस समझौते की रफ्तार धीमी पड़ गई. इसके बाद से दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई, क्योंकि वॉशिंगटन का ध्यान फिलहाल ईरान से जुड़े तनाव पर केंद्रित है.

रॉयटर्स ने चार सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि यह ट्रेड डील अगले कई महीनों तक टल सकती है. हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझौते की दिशा में प्रक्रिया जारी है.

ट्रंप ने शुरू कराई जांच

ट्रेड डील से जुड़ी यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने भारत और चीन सहित करीब 60 देशों के खिलाफ कथित “अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस” की जांच फिर से शुरू कर दी है. इस जांच का फोकस आयात में कथित फोर्स्ड लेबर के इस्तेमाल पर रहेगा.

इसके साथ ही अमेरिका ने 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता (Excess Industrial Capacity) से जुड़े मामलों की भी जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: ईरान वॉर के बीच स्टॉक मार्केट में हाहाकार, 1471 अंक गिरकर सेंसेक्स बंद, जानें कब-कब बड़ी गिरावट

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 06:02 PM (IST)
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