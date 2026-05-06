विदेशी कमाई से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा बूस्ट, अमेरिका से आया सबसे ज्यादा पैसा- रिपोर्ट
Global Remittance List: साल 2024 में भारत के पास विदेश से करीब 137 बिलियन डॉलर रुपये आया है. जिसके बाद अब भारत 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला एक अकेला देश बन चुका है.
India Tops in Global Remittance List: विदेश से धन पाने के मामले में भारत एक बार फिर से टॉप पर रहा है. हाल ही में आई साल 2024 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल रेमिटेंस लिस्ट में भारत का पहला स्थान रहा है. वर्ल्ड बैंक के अनुमान के हिसाब से 2024 में भारत को प्रवासी भारतीयों से करीब 137 अरब डॉलर से भी ज्यादा रेमिटेंस मिला है. जो पिछले साल 2023 के मुकाबले काफी ज्यादा है.
रिपोर्ट में भारत का बोलबाला
इस नई रिपोर्ट के आने के बाद भारत ऐसा एकमात्र देश बन गया है जिसने 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है. मंगलवार को जारी हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत लगातार इस लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है. इसके अलावा इस लिस्ट में मैक्सिको दूसरे, फिलीपीन और फ्रांस तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं.
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पिछले वर्षों की अपेक्षा आई है वृद्धि
भारत को विदेशों से मिलने वाले धन में पिछले सालों के मुताबिक लगातार बढ़ोतरी ही हुई है, साल 2010 में ये आंकड़ा 53.48 अरब डॉलर था, जो 2015 में बढ़कर 68.91 अरब डॉलर हो गया. इसके बाद साल 2020 में ये आंकड़ा 83.15 अरब डॉलर हो गया और अब 2024 में ये आंकड़ा 137.67 अरब डॉलर हो चुका है.
अमेरिका में बसे भारतीयों से मिला सबसे बड़ा योगदान
भारत को मिलने वाली रेमिटेंस में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका में बसे भारतीयों का है. इसके अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से भी बड़ी मात्रा में धन भारत आता है. आईटी, हेल्थ सर्विसेज और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा भारत में पैसा भेजते हैं. इसकी वजह से ही ये वृद्धि हुई है.
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Source: IOCL