हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली के ऑफिस किराए में 16 फीसदी की उछाल, रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

दिल्ली के ऑफिस किराए में 16 फीसदी की उछाल, रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

आईआईएम बेंगलुरु और सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल इंडेक्स के अनुसार, भारत में ऑफिस स्पेस दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं. इनके किराए में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Oct 2025 09:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Office Rent Growth 2025: भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और तेज होती विकास गति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हैं. इसके साथ ही देशी और विदेशी कंपनियां भी अपना विस्तार भारत में करने का विचार करती रहती हैं. भारत आज दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता वाले देशों में से एक है. बदलते भारत में कॉरपोरेट ऑफिस स्पेस के रेंट में भी तेजी आई है.

आईआईएम बेंगलुरु और सीआरई मैट्रिक्स की ताजा रिपोर्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल इंडेक्स के अनुसार, ऑफिस स्पेस दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो, यहां प्रीमियम ऑफिस किराए में 16.4 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं, इस रेस में मुंबई, गुरुग्राम जैसे शहर भी पीछे कहां रहने वाले है. इन जगहों पर भी ऑफिस का किराया बढ़ता ही जा रहा है.  

क्या कहती है रिपोर्ट?

1. आईआईएम बेंगलुरु और सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल इंडेक्स के जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जून महीने की तिमाही में देश के टियर-1 शहरों में ऑफिस का किराया 3.8 प्रतिशत बढ़ गया. वहीं मुंबई में यह तेजी 3.6 प्रतिशत रही. गुरुग्राम की बात करें तो, पिछले तिमाही के तुलना में इसमें 3.2 प्रतिशत और पिछले साल के मुकाबले 8.1 प्रतिशत की उछाल देखी गई. 

2. नवी मुंबई सालान औसत ग्रोथ के मामले में टॉप पर बनी हुई है. यहां, ऑफिस स्पेस किराया में 9 प्रतिशत की तेजी देखी जा रही है.  रिपोर्ट में दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, नोएडा, नवी मुंबई, ठाणे, गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों के डेटा  का अध्ययन किया गया है. इसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई है. भारत के 90 प्रतिशत ऑफिस स्पेस को यहीं 10 शहर मिलकर कवर करते हैं.

ऑफिस स्पेस के साथ-साथ आवासीय घरों की कीमतों में भी पिछले कुछ सालों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. टियर-1 और टियर-2 शहरों में तो घरों की कीमते रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं. ऐसे में आम लोगों के लिए इन शहरों में घर खरीदना काफी मुश्किल हो गया है. वहीं, बढ़ते रेंट ने भी लोगों को परेशान किया है. लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रेंट्स के रुप में भुगतान कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: सीनियर सिटीजन को भी मिल सकता हैं आसानी से लोन, बस करनी होगी ये तैयारी   

 

Published at : 26 Oct 2025 09:43 AM (IST)
Tags :
Indian Office Rent Growth 2025 Commercial Property Rental Index Report
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बंगाल की खाड़ी में उठेगा तूफान, ओडिशा में हाई अलर्ट, दिल्ली- NCR में बढ़ेगी ठंड, जानें अन्य राज्यों का हाल
बिहार
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब
क्रिकेट
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आखिर क्यों कहा Goodbye? ऑस्ट्रेलिया से अगली वनडे सीरीज कब खेलेगा भारत?
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
शिक्षा
आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच
आयरन लेडी ऑफ असम, पढ़ें IPS संजुक्ता पराशर की कहानी, जिसने हिम्मत से बदल दी सोच
हेल्थ
त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके
त्योहारों के बाद ऐसे करें अपनी बॉडी डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान और साइंटिफिक तरीके
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget