हिंदी न्यूज़बिजनेससीनियर सिटीजन को भी मिल सकता हैं आसानी से लोन, बस करनी होगी ये तैयारी

सीनियर सिटीजन को भी मिल सकता हैं आसानी से लोन, बस करनी होगी ये तैयारी

अधिकतर मामलों में बैंक रिटायर हो चुके लोगों को किसी भी तरह का लोन देने से बचती हैं. वैसी अगर आप कुछ जरूर चीजों को ध्यान रखें तो, आपका लोन आसानी से पास हो सकता हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Oct 2025 08:18 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Senior Citizen Loan Tips: दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी दूसरी लाइफ जर्नी शुरू की है. कई सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट के बाद अपनी पसंद के काम के लिए कंपनी बनाते है, तो कई अपने शौख पूरे करने के लिए घर, गाड़ी आदि खरीदने का विचार करते हैं. अपने इन कामों को करने के लिए सीनियर सिटीजन कई बार बैंक से लोन लेने की योजना बनाते हैं.

हालांकि, अधिकतर मामलों में बैंक रिटायर हो चुके लोगों को किसी भी तरह का लोन देने से बचती हैं. वैसी अगर आप कुछ जरूर चीजों को ध्यान रखें और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग रहा है तो, आपको बड़ी आसानी से लोन मिल सकता हैं. इसलिए, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और लोन लेने का प्लान बना रहें है तो, आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए.


लोन अप्लाई करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

1. सीनियर सिटीजन के लिए लोन लेना थोड़ा मुश्किल वाला काम जरूर होता है, लेकिन आपको लोन बिल्कुल ना मिले, ऐसा संभव नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि, लोन आसानी से पास हो जाए, तो उस बैंक में अप्लाई करें जहां पहले से ही आपका पेंशन अकाउंट हो. बैंक को आपकी इनकम और फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जानकारी होती है. इसलिए बैंक आप पर भरोसा करता है और आपका लोन पास कर देता है. 

2. अगर बैंक आपको लोन देने से मना कर रहा है, तो किसी कम उम्र और स्थायी इनकम वाले व्यक्ति को अपना को-एप्लिकेंट बनाएं. ऐसे व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, जिससे बैंक को भरोसा होता है कि, लोन की किस्त समय पर चुका दी जाएगी. 

3. बैंक अक्सर कम राशि वाले लोन को आसानी से पास कर देता है. आपको कोशिश करनी चाहिए कि, आपकी लोन राशि छोटी और कम अवधि वाली हो. इससे आपका लोन पास होने का चांस बढ़ जाता है. साथ ही रिटायरमेंट के बाद भी अपने क्रेडिट स्कोर को बरकरार रखें. आपको अपना क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ज्यादा रखनी की कोशिश करनी चाहिए. ऐसा होने पर आपको जल्दी लोन मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें: लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल, जानें EPF और RD में कौन है बेहतर निवेश ऑप्शन

 

Published at : 26 Oct 2025 08:14 AM (IST)
