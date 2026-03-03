हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घरेलू मांग से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला सपोर्ट, PMI पहुंचा 56.9 पर; अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत

भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स( PMI) बढ़कर 56.9 पर पहुंच गया है. जो पिछले 4 महीने का हाई लेवल है....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 03 Mar 2026 12:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

India Manufacturing PMI Data: भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स( PMI) बढ़कर 56.9 पर पहुंच गया है. जो पिछले 4 महीने का हाई लेवल है. जनवरी में यह आंकड़ा 55.4 के स्तर पर था.

रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. जिससे नए ऑर्डर और उत्पादन में तेजी है. यह रिपोर्ट S&P Global तैयार करती है. आइए जानते हैं, इस बारे में....  

पीएमआई आंकड़ों में तेजी

नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का संकेत देने वाला परचेजिंग मैनेजर्स’ इंडेक्स 56.6 पर रहा. जबकि जनवरी में यह 55.4 दर्ज किया गया था. 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दिखाता है, यानी सेक्टर में कामकाज बढ़ रहा है.

हालांकि निर्यात वृद्धि की रफ्तार करीब डेढ़ साल के निचले स्तर पर आ गई. जिससे संकेत मिल रहे हैं कि विदेशों में भारतीय सामान की मांग कम हो रही है.

HSBC के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट का बयान

घरेलू मांग में मजबूती का असर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों पर साफ दिखा है. HSBC के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्राजुल भंडारी के मुताबिक फैक्ट्रियों में काम करने की प्रक्रियाओं में सुधार आया है. साथ ही नई तकनीकों पर निवेश भी बढ़ा है. जिससे उत्पादन की गति में तेजी आई है. 

अक्टूबर के बाद बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्होंने इन्हें प्रमुख वजह बताया है. इस ग्रोथ पर कंपनियों का कहना है कि बाजार में ग्राहकों की बढ़ती मांग और प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियों के चलते नए ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं. जिससे कामकाज में तेजी है. 

देश की अर्थव्यवस्था रहेगी मजबूत

हालिया आंकड़ों से संकेत मिल रहे है कि, आने वाले तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी दिख सकती है. देश की ग्रोथ अक्टूबर-दिसंबर में 7.8 प्रतिशत है. वहीं मैन्युफैक्चरिंग में 13.3 फीसदी की तेजी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है.  

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Published at : 03 Mar 2026 12:56 PM (IST)
India Manufacturing PMI Data Hsbc India Manufacturing PMI Update
