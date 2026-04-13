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हिंदी न्यूज़बिजनेसIT सेक्टर के लिए खुशखबरी, खत्म होने वाला है बुरा दौर, ग्रोथ की राह पर लौटी कंपनियां- रिपोर्ट

IT सेक्टर के लिए खुशखबरी, खत्म होने वाला है बुरा दौर, ग्रोथ की राह पर लौटी कंपनियां- रिपोर्ट

Stock Market: एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आईटी सेक्टर में धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिख रहे हैं. AI और डॉलर में उतार-चढ़ाव से कंपनियों की ग्रोथ और मजबूत होने की उम्मीद है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 11:17 PM (IST)
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  • आईटी सेक्टर में सुधार, BNP Paribas ने दी सकारात्मक रिपोर्ट।
  • नई भर्तियां, स्थिर मैनेजमेंट, क्लाउड से कमाई में वृद्धि।
  • AI अपनाने की रफ्तार बढ़ी, मिडकैप कंपनियों में ग्रोथ की उम्मीद।
  • अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट से आउटलुक मजबूत।

IT Sector Growth: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से भारतीय घरेलू बाजार समेत वैश्विक बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है. वहीं, एक नई रिपोर्ट में देश की आईटी सर्विसेज सेक्टर को लेकर सकारात्मक बातें कहीं गई है. BNP Paribas के अनुसार, आईटी सेक्टर धीरे-धीरे सुधार के रास्ते पर दिख रहा है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रोथ को लेकर स्थिति पहले से ज्यादा साफ हो रही है. साथ ही सेक्टर के बुनियादी हालात भी बेहतर नजर आ रहे हैं. हालांकि निवेशकों अभी भी सतर्क होकर निवेश की प्लानिंग बना रहे हैं. रिपोर्ट में कंपनियों की कमाई में भी आगे चलकर बढ़ोतरी दिखने की बात कही गई है. 

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज के मुताबिक आने वाले समय में आईटी सेक्टर के हालात धीरे-धीरे बेहतर होते दिख रहे हैं. इसके पीछे की वजह की बात करें तो, कंपनियां नई भर्तियां कर रही है. साथ ही कंपनियों के मैनेजमेंट स्थिर बनी हुई है. साथ ही क्लाउड सेवाओं से लगातार हो रही बढ़ोतरी कमाई में ग्रोथ दिखा रही है. 

इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई गिरावट से आईटी कंपनियों की कमाई का आउटलुक और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है.

मार्च तिमाही में आईटी सेक्टर का अनुमान

रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की मार्च तिमाही (Q4) में भारतीय आईटी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी धीमी रह सकती है. हालांकि, पिछले साल के कम बेस की वजह से सालाना स्तर पर बेहतर बढ़त दिखने की संभावना है.

AI बढ़ा रही रफ्तार

रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. जिससे आईटी सेक्टर में नई गति देखने को मिल रही है. साथ ही कई कंपनियां वैश्विक आईटी कंपनियों से हाथ मिला रही है. जिससे पूरे सेक्टर को सपोर्ट मिलने की उम्मीद तेज हो गई है. 
 
मिडकैप कंपनियां निकल सकती हैं आगे

रिपोर्ट में बड़ी आईटी कंपनियों का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है. जबकि चुनिंदा मिडकैप कंपनियां ग्रोथ में आगे निकल सकती हैं. साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम जैसे अहम सेक्टर्स में रिकवरी के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं. वहीं, बाकी सेक्टर्स में स्थिति फिलहाल स्टेबल बनी हुई है.

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Published at : 13 Apr 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Business News Stock Market IT Sector Tech Stocks
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