हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसराष्ट्रपति ट्रंप की 500 प्रतिशत टैरिफ धमकी के बीच भारत के लिए आ गई ये झटका देने वाली खबर

राष्ट्रपति ट्रंप की 500 प्रतिशत टैरिफ धमकी के बीच भारत के लिए आ गई ये झटका देने वाली खबर

केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में कमी रही है, जो 7.62 अरब डॉलर घटकर 551.99 अरब डॉलर रह गईं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 09 Jan 2026 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

India's Forex Reserve: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने के संकेत के बाद वैश्विक और घरेलू व्यापारिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. इस आशंका का असर सीधे शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है. बीते पांच कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स करीब 2000 अंकों तक टूट चुका है, जबकि निफ्टी में भी 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. दूसरी ओर भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाला नहीं है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनियाभर के बाजारों पर नजर बनाए हुए है और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

आर्थिक मोर्चे पर झटका

इसी बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और झटका सामने आया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, 2 जनवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.81 अरब डॉलर घटकर 686.80 अरब डॉलर रह गया है. इससे एक सप्ताह पहले विदेशी मुद्रा भंडार में 3.29 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और यह 696.61 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था. ताजा आंकड़ों से साफ है कि हालिया वैश्विक अनिश्चितता और बाजार में दबाव का असर भारत के रिजर्व पर भी पड़ा है.

केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में कमी रही है, जो 7.62 अरब डॉलर घटकर 551.99 अरब डॉलर रह गईं. डॉलर के संदर्भ में आंकी जाने वाली ये परिसंपत्तियां विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं और इनमें यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव का असर भी शामिल होता है.

वैश्विक तनाव का असर हावी!

आरबीआई ने यह भी बताया कि इस दौरान देश के सोने के भंडार का मूल्य 2.06 अरब डॉलर घटकर 111.26 अरब डॉलर रह गया. वहीं, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 2.5 करोड़ डॉलर घटकर 18.78 अरब डॉलर पर आ गए. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास मौजूद भारत के आरक्षित भंडार में भी गिरावट दर्ज की गई और यह 10.5 करोड़ डॉलर घटकर 4.77 अरब डॉलर रह गया. इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अनिश्चितता का असर भारत की आर्थिक स्थिति पर भी दिखने लगा है.

ये भी पढ़ें: यूएस हाई टैरिफ के बीच भारत इस देश में कर रहा जमकर एक्सपोर्ट, अप्रैल-नवंबर के दौरान 33% इजाफा

Published at : 09 Jan 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Forex Reserves India Forex Reserves Fall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
Exclusive: ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Protest: बंगाल की राजनीति में बड़ा बवाल..TMC के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन | BJP
West Bengal Protest: कोलकाता हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई..14 तक टली | High Court | BJP
Toxic Teaser Review: राया बनकर यश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर अवतार
Crypto पर बड़ी चेतावनी, RBI के बाद Income Tax Department ने बताए गंभीर खतरे | Paisa Live
The Raja Saab Review: Prabhas का Magic काम नहीं आया, Story है पूरी Confusing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
Exclusive: ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
बॉलीवुड
'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर ने रचा इतिहास, पहली दो फिल्मों के साथ ही बनाया ये धांसू रिकॉर्ड
'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर ने रचा इतिहास, पहली दो फिल्मों के साथ ही बनाया ये धांसू रिकॉर्ड
पंजाब
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
जनरल नॉलेज
क्या सच में स्पेस स्टेशन पर मिनटों में हो सकता है कैंसर का इलाज, इस देश ने बना ली वैक्सीन?
क्या सच में स्पेस स्टेशन पर मिनटों में हो सकता है कैंसर का इलाज, इस देश ने बना ली वैक्सीन?
हेल्थ
Knuckle Cracking: बार-बार चटकाने से कमजोर हो जाती हैं उंगलियों की हड्डियां, कितनी सही है यह बात?
बार-बार चटकाने से कमजोर हो जाती हैं उंगलियों की हड्डियां, कितनी सही है यह बात?
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget