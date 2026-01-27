हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरत्न-आभूषण पर जीरो टैरिफ, ईयू-इंडिया ट्रेड डील से उछले इन कंपनियों के शेयर, जानें बाजार पर कैसा असर

रत्न-आभूषण पर जीरो टैरिफ, ईयू-इंडिया ट्रेड डील से उछले इन कंपनियों के शेयर, जानें बाजार पर कैसा असर

शेयर बाजार में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का असर देखने को मिल रहा है. डील से भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Jan 2026 04:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

India EU Free Trade Agreement: शेयर बाजार में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का असर देखने को मिल रहा है. इस ऐतिहासिक समझौते के बाद मंगलवार, 27 जनवरी को बाजार में खासकर एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है. टेक्सटाइल निर्यात करने वाली कई कंपनियों के शेयरों में करीब 12 फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई है.

लंबे समय से अटकी इस डील के पूरा होने से निवेशकों में भरोसा बढ़ा है और इसका सीधा फायदा कुछ चुनिंदा शेयरों को मिल रहा है. साथ ही इससे भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है. आइए जानते हैं, किन शेयरों में तेजी रही और ज्वेलरी सेक्टर को कैसे लाभ मिल सकता है? 

ज्वेलरी सेक्टर को मिलेगा एक्सपोर्ट में बड़ा फायदा

भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी की मांग पूरी दुनिया में बनी रहती है. हालांकि, अमेरिकी सरकार के 50 फीसदी टैरिफ के फैसले के बाद निर्यातकों में बहुत निराशा थी. कारोबारियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था. यूरोपीय संघ के साथ भारत की इस डील के बाद भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को यूरोपीय मार्केट में विस्तार करने का नया अवसर मिलेगा. जेम्स एंड ज्वेलरी में लगने वाले 10 फीसदी टैरिफ को जीरो किया जाएगा.

इस समझौते के लागू होते ही श्रम-प्रधान उद्योगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है. टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों के लगभग 33 अरब डॉलर के निर्यात पर लगने वाले 10 फीसदी तक के टैरिफ को खत्म कर दिया जाएगा. इससे इन क्षेत्रों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा और मजबूत होगी.

इन शेयरों में दिखी तेजी

मंगलवार को शेयर बाजार में कुछ टेक्सटाइल और फूड से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली. गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर बीएसई पर 585 रुपये के स्तर तक पहुंच गए थे. वहीं, केपीआर मिल के शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली और इसका भाव करीब 3 प्रतिशत बढ़ गया था.

इसके अलावा, वेल्सपन लिविंग के शेयरों में 3.5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. जिसके बाद स्टॉक 125.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया. वर्धमान टेक्सटाइल के शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 422 रुपये तक पहुंच गए थे. जबकि ट्रिडेंट के शेयरों में 4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की जा रही थी. कारोबारी दिन के दौरान शेयरों ने 26.42 रुपये का इंट्रा-डे हाई बनाया. 

फूड सेक्टर की बात करें तो अवंति फीड्स के शेयरों में भी करीब 3 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिली. वहीं, एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही और इसका भाव 12 प्रतिशत तक बढ़ गया.
  
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: उधर India-EU ट्रेड डील हुई और इधर भरभरा कर गिर गए ऑटो सेक्टर कंपनियों के शेयर; 5 फीसदी तक टूटे स्टॉक, जानें डिटेल

Published at : 27 Jan 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
India EU Free Trade Agreement Gems And Jewellery Sector Export Benefit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
फैशन
Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
जनरल नॉलेज
Contempt of Court Rules: क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget