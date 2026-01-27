हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसउधर India-EU ट्रेड डील हुई और इधर भरभरा कर गिर गए ऑटो सेक्टर कंपनियों के शेयर; 5 फीसदी तक टूटे स्टॉक, जानें डिटेल

उधर India-EU ट्रेड डील हुई और इधर भरभरा कर गिर गए ऑटो सेक्टर कंपनियों के शेयर; 5 फीसदी तक टूटे स्टॉक, जानें डिटेल

भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर मंगलवार के दिन ऑटो सेक्टर के शेयरों पर दबाव देखने को मिल रहा है. कंपनियों के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. 

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Jan 2026 01:45 PM (IST)
Auto Stocks Fall: भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर मंगलवार के कारोबारी दिन ऑटो सेक्टर के शेयरों पर दबाव देखने को मिला.  इस समझौते में यूरोप से आने वाली कारों पर टैक्स घटने की संभावनाओं के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में करीब 5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. 

महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 5.1 फीसदी टूटकर अपने अगस्त 2025 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. वहीं, हुंडई मोटर इंडिया के शेयर 4.5 फीसदी, मारुति सुजुकी करीब 3 फीसदी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में आखिर इन ऑटो सेक्टर कंपनियों का क्या है हाल? 

महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर

बीएसई पर दोपहर करीब 1:12 बजे कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी. शेयर 4.00 प्रतिशत या 141.75 रुपये की गिरावट के साथ 3400.85 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. कारोबारी दिन के दौरान शेयर 3366.55 रुपये के लो लेवल तक पहुंच गए थे. 

मारुति सुजुकी शेयर

बीएसई पर मारुति सुजुकी के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिल रही है. कंपनी शेयर 1.68 प्रतिशत या 260.60 रुपये की कमजोरी के साथ 15,209.00 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. कारोबारी दिन के दौरान यह शेयर 15,011.65 रुपये के लो लेवल तक फिसल गया था. कंपनी शेयरों ने दिन की शुरुआत 15,329.90 रुपये पर हुई थी.

हुंडई मोटर इंडिया शेयर

बीएसई पर हुंडई मोटर इंडिया के शेयर भी मंगलवार के ट्रेडिंग डे के दौरान फिसल गए थे. कंपनी शेयर 3.02 प्रतिशत या 68.35 रुपये की गिरावट के साथ 2,196.10 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. कारोबारी दिन के दौरान शेयर 2,162.05 रुपये के लो लेवल तक पहुंच गया था. शेयरों की ओपनिंग 2,255.10 रुपये पर हुई थी.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स शेयर

मंगलवार के कारोबारी दिन में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर दबाव में नजर आए. बीएसई पर शेयर 0.97 प्रतिशत या 3.35 रुपये की गिरावट के साथ 340.85 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. दिन की शुरुआत इस शेयर ने 340.00 रुपये पर की थी. जबकि ट्रेडिंग के दौरान यह 337.00 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गया था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 27 Jan 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Auto Stocks Fall Auto Shares Crash Today
Embed widget