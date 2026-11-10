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हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली बाद बढ़ गए क्या गैस सिलेंडर के रेट? अभी चेक करें पटना से दिल्ली तक कीमत

दीवाली बाद बढ़ गए क्या गैस सिलेंडर के रेट? अभी चेक करें पटना से दिल्ली तक कीमत

कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दामों में हाल ही में 1 नवंबर को 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. वहीं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दाम पिछले कुछ महीनों से लगातार स्थिर बने हुए हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 10 Nov 2026 06:55 AM (IST)
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  • घरेलू LPG सिलेंडर कीमतें आज, 10 नवंबर को स्थिर रहीं.
  • ये कीमतें जून से अपरिवर्तित हैं, जिससे आम आदमी को राहत.
  • वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 1 नवंबर को ₹10 महंगा हुआ.
  • सरकार उपभोक्ताओं पर बोझ रोकने हेतु दाम स्थिर रखती है.

LPG सिलेंडर की कीमत में उतार-चढ़ाव का तुरंत असर आम नागरिकों से लेकर तमाम कारोबारियों पर पड़ता है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में खाना पकाने के लिए LPG का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. इस बीच, सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने आज 10 नवंबर के लिए गैस सिलेंडर के नए दाम जारी कर दिए हैं. राहत की बात यह है कि कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें जून से स्थिर बनी हुई हैं. तेल कंपनियों ने इनमें कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट नहीं गड़बड़ाया है.

आज, 10 नवंबर 2026 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पर स्थिर बनी हुई है. वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1 नवंबर को हुई 10 रुपये की बढ़ोतरी के बाद वर्तमान में 2,820.00 रुपये प्रति सिलेंडर है. इसके अलावा, छोटे परिवारों और कामकाजी लोगों के लिए उपयोगी 5 किलोग्राम वाले छोटे घरेलू गैस सिलेंडर की आज की कीमत 349.00 रुपये है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा घरेलू गैस के दामों को नियंत्रित रखने से आम उपभोक्ताओं को लगातार राहत मिल रही है, जबकि कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतें व्यावसायिक खर्चों पर असर डाल रही हैं.

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शहरवार चेक करें कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,820.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,757.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,774.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,964.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,110.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,774.00 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,839.00 रुपये
चंडीगढ़ 951.50 रुपये 2,843.00 रुपये
रायपुर 974.00 रुपये 2,915.00 रुपये

घरेलू गैस सिलेंडर की क्यों नहीं बढ़ रहीं कीमतें? 

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा हर महीने की शुरुआत में की जाती है. ये कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे तेल की लागत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत और अन्य संबंधित खर्चों पर निर्भर करती हैं. हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतें हर महीने बदलें ही. इ

स बार, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत जून के महीने से लगातार 942 रुपये पर ही स्थिर है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव जारी है. देश की आम जनता पर महंगाई का बोझ न पड़े इसलिए • सरकार तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) को घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाने से रोकती है और इसके बदले कंपनियों को होने वाले नुकसान (Under-recoveries) की भरपाई सरकारी सब्सिडी या वित्तीय सहायता के जरिए की जाती है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 06:55 AM (IST)
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