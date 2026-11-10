दीवाली पर 2 ही दिन में 441 करोड़ गटक गए पियक्कड़, हर सेकेंड बिकी हजारों की शराब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तमिलनाडु में दिवाली पर दो दिन में ₹441 करोड़ की शराब बिकी.

पर्यावरण संरक्षण हेतु बोतल पर ₹10 वापसी योजना लागू थी.

दिवाली पर कर्मचारियों ने खाली बोतलें लेने से मना किया.

इससे लगभग ₹38 करोड़ का रिफंड सरकार को मिला.

तमिलनाडु में दीवाली के मौके पर पियक्कड़ों की मौज रही. महज दो ही दिन में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) आउटलेट्स के जरिए 441.38 करोड़ रुपये तक की शराब बेची गई. जहां आमतौर पर TASMAC की दुकानों पर एक दिन में 165.60 करोड़ रुपये की शराब बिकती है. वहीं, शनिवार को 234.75 करोड़ और रविवार को 206.63 करोड़ रुपये की शराब बिकी.

इनमें से भी सबसे ज्यादा बिक्री त्रिची में हुई. इसके बाद 95.85 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ चेन्नई दूसरे, 88.38 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ मदुरै तीसरे, 87.52 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ सलेम चौथे और 70.66 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ कोयंबटूर पांचवें स्थान पर रहा.

खुशी में भूले 10 रुपये का रिफंड

मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए 'बाय-बैक' स्कीम लागू की थी. इसके तहत शराब खरीदते वक्त हर बोतल पर 10 रुपये का 'एनवायरनमेंट डिपॉजिट' एक्स्ट्रा लिया जाता था. नियम यह था कि खाली बोतल वापस लाओ और 10 रुपये का अपना रिफंड ले जाओ.

हालांकि, त्योहार के मौके पर टासमैक कर्मचारियों ने राज्य भर में 'खाली बोतलें वापस लेने की योजना' को लागू करने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि त्योहार के मौके पर ग्राहकों की भारी भीड़ के बीच उनके लिए खाली बोतलें गिनना, उनके पैसे वापस करना और टूटी हुई बोतलों को संभालना उनके लिए मुमकिन नहीं है.

सरकार को हुआ मुनाफा

कर्मचारियों के इस इनकार ने एक तरफ पियक्कड़ों की जेबें ढीली कर दी और सरकार की लॉटरी लगा दी. अब चूंकि कर्मचारियों के इनकार की वजह से दुकानों पर खाली बोतलें ली ही नहीं गईं, तो ग्राहकों को भी 10 रुपये का रिफंड नहीं मिल पाया. चूंकि इन दो दिनों में करीब 3.8 करोड़ बोतलें बिकीं इसलिए प्रति बोतल 10 रुपये के हिसाब से लगभग 38 करोड़ का रिफंड जनता को नहीं मिल पाया और ये पैसा सरकारी खजाने में जमा हो गया.

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