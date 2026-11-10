आज बैंक बंद हैं या खुले? जानें 10 नवंबर को किन राज्यों में रहेगी बैंक की छुट्टी

अगर आज यानी 10 नवंबर को आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो घर से निकलने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें. आज मंगलवार को देशभर में कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे. दिवाली (बली प्रतिपदा), गोवर्धन पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के कारण कुछ राज्यों में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी, जबकि बाकी जगह नॉर्मल कामकाज होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक के नवंबर 2026 के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, आज गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर बैंक की छुट्टी है. आइए जानते हैं कि दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बैंक बंद हैं या खुले हैं. साथ ही जानेंगे कि नवंबर में और कब- कब छुट्टी रहने वाली है.

आज किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे?

10 नवंबर को दिवाली (बली प्रतिपदा), गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के अवसर पर कुछ राज्यों में बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी. आज गुजरात के अहमदाबाद, महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर और बेलापुर, इसके अलावा कर्नाटक के बेंगलुरू में बैंक बंद रहेंगे.

उत्तराखंड के देहरादून और सिक्किम के गंगटोक में भी आज बैंक में काम नहीं होगा और बैंक बंद रहेंगे.

दिल्ली और यूपी में आज बैंक खुले रहेंगे?

RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, आज दिल्ली में बैंक खुले रहेंगे. उत्तर प्रदेश में भी 10 नवंबर को बैंक बंद रहने की छुट्टी नहीं है. हालांकि, यूपी में 11 नवंबर को भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती और लक्ष्मी पूजा के चलते कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

नवंबर में आगे कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

तारीख दिन छुट्टी का कारण 11 नवंबर बुधवार भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा 13 नवंबर शुक्रवार वांगला फेस्टिवल 16 नवंबर सोमवार छठ पूजा 20 नवंबर शुक्रवार इगास-बग्वाल 23 नवंबर सोमवार सेंग कुट स्नेम 24 नवंबर मंगलवार गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर शुक्रवार कनकदास जयंती

नहीं रुकेंगे ऑनलाइन काम?

बैंक की शाखाएं बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सभी बैंकिंग काम रुक जाएंगे. छुट्टी के दिन भी ग्राहक UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM के जरिए पैसे ट्रांसफर करने, बैलेंस चेक करने और कैश निकालने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपका कोई जरूरी काम है, तो अपने शहर की बैंक छुट्टी पहले ही जांच लें.

दीवाली बाद बढ़ गए क्या गैस सिलेंडर के रेट? अभी चेक करें पटना से दिल्ली तक कीमत