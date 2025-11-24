2 साल की तनातनी पर लगा ब्रेक, भारत और कनाडा के बीच सुधरे व्यापारिक रिश्ते

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







India Canada Trade Relations: भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन में हुई है. भारत सरकार की ओर से रविवार को कहा गया कि, कनाडा और भारत एक नए व्यापार समझौते पर बात करते के लिए सहमत हो गए हैं.

दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद के कारण पिछले 2 सालों से बातचीत बंद है. जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है. भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि, दोनों नेताओं के बीच उच्च-महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत को लेकर सहमति बनी है. जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है.

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बयान

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस मुलाकात के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि, पीएम नरेंद्र मोदी से आज जी20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई और व्यापार समझौते पर बातचीत शुरु की.

उन्होंने कहा कि, दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना होकर 70 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो सकता है. उन्होंने आगे लिखा कि, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. ऐसे में इस ट्रेड समझौते से कनाडा के लिए नए अवसर बनेंगे.

क्या है दोनों देशों के बीच विवाद?

भारत सरकार के ऊपर ओटावा द्वारा कनाडा के एक सिख अलगाववादी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था. इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच दूरियां आ गई थी. कनाडा की ओर से 2023 में एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत रोकने का फैसला लिया गया था.

हालांकि, इस विवाद के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है. अगर आंकड़ों की बात करें तो, 2024 में वस्तु एवं सेवा व्यापार करीब 31 अरब कनाडाई डॉलर का रहा था.

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? इन गलतियों से बचें, वरना हो सकता है भारी नुकसान