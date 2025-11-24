हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? इन गलतियों से बचें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? इन गलतियों से बचें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

क्रेडिट कार्ड आज लोगों की जरूरत बनती जा रही है. खासकर नौकरीपेशा युवा तो क्रेडिट कार्ड का जमकर इस्तेमाल करते हैं. अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो, कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 24 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Credit Card Usage Mistakes: क्रेडिट कार्ड आज लोगों की जरूरत बनती जा रही है. खासकर नौकरीपेशा युवा तो क्रेडिट कार्ड का जमकर इस्तेमाल करते हैं. शॉपिंग से लेकर अलग-अलग बिक चुकाने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं. हालांकि, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ जानकारी न हो तो, कई बार यह आपको मुसीबत में भी डाल सकता है. क्योंकि यह एक तरह का कर्ज होता हैं, इसलिए आपको परेशानी हो सकती हैं.

वहीं कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके डिस्काउंट, रिवॉर्ड प्वाइंट और विभिन्न तरह के ऑफरों का लाभ उठाते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय तो, क्रेडिट कार्ड यूजरों को कई बार अलग से छूट भी मिलती है. यही कारण है कि, आज क्रेडिट कार्ड इतना लोकप्रिय हो गया है. अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो, आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना हैं. ताकि आपको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान न हो...

क्रेडिट कार्ड से कभी कैश ना निकाले

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी भी कैश पैसे निकालने के लिए नहीं करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड से कैश पैसे निकालने पर पहले ही दिन से भारी-भरकम ब्याज लगना शुरु हो जाता है. साथ ही अलग से भी कई एकस्ट्रा चार्ज लगा दिए जाते हैं. इसलिए क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से दूरी बनानी चाहिए. 

लिमिट से ज्यादा खर्च ना करें

हर क्रेडिट कार्ड की खर्च करने की एक लिमिट होती है. क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ऊपर खर्च करने से बचना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 30,000 रुपए है तो, आपको इससे कम खर्च करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड लिमिट से ज्यादा खर्च आपके क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकता हैं. 

मिनिमम ड्यू 

अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है और आप मिनिमम ड्यू का भुगतान करते हैं, तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए. अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं तो, ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न किया जाए.  

यह भी पढ़ें: दिसंबर में पूरे 18 दिन बंद रहेंगे बैंक! देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट और पहले से कर लें प्लानिंग 

Published at : 24 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Tags :
Credit Card Usage Mistakes Safe Credit Card Usage Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
विश्व
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
विश्व
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
बॉलीवुड
संजय कपूर के निधन और सैफ अली खान पर अटैक के वक्त एक साथ आ गई थी कपूर फैमिली, अरमान जैन ने बताया कैसे किया हैंडल
संजय कपूर के निधन और सैफ अली खान पर अटैक के वक्त एक साथ आ गई थी कपूर फैमिली, अरमान जैन ने बताया कैसे किया हैंडल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: शख्स ने बना डाला लौकी का भर्ता! बैंगन और आलू पर शुरू हो गई बहस- यूजर्स बोले जिंदाबाद था और रहेगा- वीडियो वायरल
शख्स ने बना डाला लौकी का भर्ता! बैंगन और आलू पर शुरू हो गई बहस- यूजर्स बोले जिंदाबाद था और रहेगा
हेल्थ
TB Disease: दुनिया के इस हिस्से में हर तीन में से एक शख्स को टीबी, डरा देगी WHO की यह रिपोर्ट
दुनिया के इस हिस्से में हर तीन में से एक शख्स को टीबी, डरा देगी WHO की यह रिपोर्ट
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget