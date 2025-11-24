क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? इन गलतियों से बचें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Credit Card Usage Mistakes: क्रेडिट कार्ड आज लोगों की जरूरत बनती जा रही है. खासकर नौकरीपेशा युवा तो क्रेडिट कार्ड का जमकर इस्तेमाल करते हैं. शॉपिंग से लेकर अलग-अलग बिक चुकाने के लिए लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं. हालांकि, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ जानकारी न हो तो, कई बार यह आपको मुसीबत में भी डाल सकता है. क्योंकि यह एक तरह का कर्ज होता हैं, इसलिए आपको परेशानी हो सकती हैं.

वहीं कुछ लोग क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करके डिस्काउंट, रिवॉर्ड प्वाइंट और विभिन्न तरह के ऑफरों का लाभ उठाते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय तो, क्रेडिट कार्ड यूजरों को कई बार अलग से छूट भी मिलती है. यही कारण है कि, आज क्रेडिट कार्ड इतना लोकप्रिय हो गया है. अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो, आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना हैं. ताकि आपको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान न हो...

क्रेडिट कार्ड से कभी कैश ना निकाले

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी भी कैश पैसे निकालने के लिए नहीं करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड से कैश पैसे निकालने पर पहले ही दिन से भारी-भरकम ब्याज लगना शुरु हो जाता है. साथ ही अलग से भी कई एकस्ट्रा चार्ज लगा दिए जाते हैं. इसलिए क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से दूरी बनानी चाहिए.

लिमिट से ज्यादा खर्च ना करें

हर क्रेडिट कार्ड की खर्च करने की एक लिमिट होती है. क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ऊपर खर्च करने से बचना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 30,000 रुपए है तो, आपको इससे कम खर्च करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड लिमिट से ज्यादा खर्च आपके क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकता हैं.

मिनिमम ड्यू

अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है और आप मिनिमम ड्यू का भुगतान करते हैं, तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए. अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहे हैं तो, ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न किया जाए.

