अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी से बंपर कमाई, हर महीने आएगा 33 लाख का किराया
Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ी डील फाइनल की है. इसके लिए उन्हें हर महीने किराए के तौर पर 33 लाख रुपये मिलेंगे.
- अमिताभ बच्चन ने मुंबई में तीन फ्लोर लीज पर दिए.
- मासिक ₹33 लाख किराए से पांच साल की डील.
- पहले भी कार्यालयों को किराए पर दिया गया.
- अमिताभ ने अयोध्या में ₹35 करोड़ की जमीन खरीदी.
Amitabh Bachchan: बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ी डील की है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा देने वाले प्लेटफॉर्म जैपकी (Zapkey) के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उन्होंने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में स्थित 'सिग्नेचर' बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स लीज पर दिए हैं. इसका टोटल कारपेट एरिया लगभग 8428 स्क्ववॉयर फीट है.
हर महीने मोटी कमाई
न्यूट्रिशन ब्रांड 'ट्रूनैटिव एफएंडबी प्राइवेट लिमिटेड' (TruNativ F&B Private Limited) इस जगह के लिए हर महीने 33 लाख रुपये का किराया चुकाएगी. यह लीज एग्रीमेंट 5 साल तक के लिए हैं. इससे बच्चन परिवार को कुल 21.88 करोड़ रुपये का रेंटल रेवेन्यू मिलेगा.
एग्रीमेंट के अनुसार, TruNativ ने 1.98 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा की है. इस लीज एग्रीमेंट में साल में एक बार किराया बढ़ने का भी जिक्र है, जिसके तहत पांच साल की अवधि के दौरान हर साल मासिक किराया 5% बढ़ेगा. रेंट एग्रीमेंट 7 अगस्त को हुआ है, लेकिन किराया 15 अगस्त 2026 से शुरू माना जाएगा. कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए बिल्डिंग में एक खास पार्किंग भी अलग से दी गई है, जहां 9 गाड़ियां आराम से रखी जा सकेंगी.
रियल एस्टेट मार्केट के पुराने खिलाड़ी 'बिग बी'
अयोध्या में भी खरीदी करोड़ों की जमीन
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