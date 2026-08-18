कल बैंक जाने की न करें गलती, ब्रांच में लटका मिलेगा ताला; RBI ने दी है छुट्टी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 19 अगस्त को अगरतला, त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे.

महाराजा बीर बिक्रम की जयंती पर अगरतला में अवकाश है.

देश के अन्य शहरों में बैंक सामान्य खुले रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ छुट्टी में भी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी.

Bank Holiday Wednesday August 19, 2026: अगर कल आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है और इसके लिए ब्रांच विजिट करना जरूरी है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कल बैंकों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है. ऐसे में कल ब्रांच जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. अब सवाल आता है कि रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त को बैंकों को छुट्टी क्यों दी है?

कल की क्यों है छुट्टी?

बता दें कि कल देश के सभी शहरों में बैंक बंद नहीं रहेंगे,बल्कि केवल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बैंक बंद रहने वाले हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 19 अगस्त को त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती है. इस अवसर पर अगरतला के सभी सरकारी, निजी और क्षेत्रीय बैंक बंद रहने वाले हैं.

आपके शहर में बैंक खुलेंगे या नहीं?

कल त्रिपुरा में भले ही बैंक शाखाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी, लेकिन नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर जैसे देश के तमाम हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. ऐसे में यहां रहने वाले लोग बैंक जाकर आराम से अपने काम निपटा सकेंगे. अगर आप अगरतला के रहने हैं, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक बंद रहने की स्थिति में भी ऑनलाइन व डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी.

अगस्त में और किस-किस दिन बैंक रहेंगे बंद?

22 अगस्त: चौथा शनिवार – सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में छुट्टी.

23 अगस्त: रविवार – पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी.

28 अगस्त: पहला ओणम – केरल में बैंक बंद रहेंगे.

29 अगस्त: तिरुओणम – केरल में बैंक बंद रहेंगे.

30 अगस्त: रविवार – पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी.

31 अगस्त: श्री कृष्ण जन्माष्टमी / अवनी अवित्तम – यूपी, एमपी, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में बैंकों में अवकाश.

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