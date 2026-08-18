Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकल बैंक जाने की न करें गलती, ब्रांच में लटका मिलेगा ताला; RBI ने दी है छुट्टी

कल बैंक जाने की न करें गलती, ब्रांच में लटका मिलेगा ताला; RBI ने दी है छुट्टी

Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कल बैंकों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है. ऐसे में अगर कल आपका प्लान बैंक जाने का है, तो पहले RBI की हॉलिडे लिस्ट पर एक नजर डाल लेना जरूरी है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 18 Aug 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 19 अगस्त को अगरतला, त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे.
  • महाराजा बीर बिक्रम की जयंती पर अगरतला में अवकाश है.
  • देश के अन्य शहरों में बैंक सामान्य खुले रहेंगे.
  • डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ छुट्टी में भी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी.

Bank Holiday Wednesday August 19, 2026: अगर कल आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है और इसके लिए ब्रांच विजिट करना जरूरी है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने कल बैंकों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है. ऐसे में कल ब्रांच जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. अब सवाल आता है कि रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त को बैंकों को छुट्टी क्यों दी है?

कल की क्यों है छुट्टी? 

बता दें कि कल देश के सभी शहरों में बैंक बंद नहीं रहेंगे,बल्कि केवल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बैंक बंद रहने वाले हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 19 अगस्त को त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती है. इस अवसर पर अगरतला के सभी सरकारी, निजी और क्षेत्रीय बैंक बंद रहने वाले हैं. 

आपके शहर में बैंक खुलेंगे या नहीं?

कल त्रिपुरा में भले ही बैंक शाखाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी, लेकिन नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर जैसे देश के तमाम हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे. ऐसे में यहां रहने वाले लोग बैंक जाकर आराम से अपने काम निपटा सकेंगे. अगर आप अगरतला के रहने हैं, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक बंद रहने की स्थिति में भी ऑनलाइन व डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चौबीसों घंटे चालू रहेंगी. 

अगस्त में और किस-किस दिन बैंक रहेंगे बंद?

22 अगस्त: चौथा शनिवार – सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में छुट्टी.

23 अगस्त: रविवार – पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी.

28 अगस्त: पहला ओणम – केरल में बैंक बंद रहेंगे.

29 अगस्त: तिरुओणम – केरल में बैंक बंद रहेंगे.

30 अगस्त: रविवार – पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी.

31 अगस्त: श्री कृष्ण जन्माष्टमी / अवनी अवित्तम – यूपी, एमपी, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में बैंकों में अवकाश. 

ये भी पढ़ें:

अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी से बंपर कमाई, हर महीने आएगा 33 लाख का किराया

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
पिछड़े जिलों में बिजनेस करने, स्टाफ हायर करने पर मिलेगी सरकारी मदद
पिछड़े जिलों में बिजनेस करने, स्टाफ हायर करने पर मिलेगी सरकारी मदद
बिजनेस
कल बैंक जाने की न करें गलती, ब्रांच में लटका मिलेगा ताला; RBI ने दी है छुट्टी
कल बैंक जाने की न करें गलती, ब्रांच में लटका मिलेगा ताला; RBI ने दी है छुट्टी
बिजनेस
अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी से बंपर कमाई, हर महीने आएगा 33 लाख का किराया
अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी से बंपर कमाई, हर महीने आएगा 33 लाख का किराया
बिजनेस
Cab में सवारियों ने की जातिवादी टिप्पणी, Rapido ने ड्राइवर पर लगाया 100 साल का बैन
Cab में सवारियों ने की जातिवादी टिप्पणी, Rapido ने ड्राइवर पर लगाया 100 साल का बैन
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?
यूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
क्रिकेट
ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे
ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
New York India Day Parade: न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, परेड में शामिल हुई तारक मेहता की टीम
न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, परेड में शामिल हुई तारक मेहता की टीम
शिक्षा
3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर
3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget