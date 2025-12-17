2026 के लिए ब्रोकरेज की बड़ी भविष्यवाणी, ये 5 शेयर करा सकते हैं मोटी कमाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







High Return Stocks India: ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट ने साल 2026 के लिए अपने पसंदीदा टेक्निकल शेयरों की लिस्ट जारी की है. मनीकंट्रोल हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रोकरेज का मानना है कि ये शेयर चार्ट पर मजबूत स्थिति में हैं, इनमें तेजी का मोमेंटम बना हुआ हैं.

ब्रोकरेज का मानना है कि, इन शेयरों में जोखिम कम और रिटर्न बेहतर रहने की संभावना है. आने वाले 12 महीनों में इनमें मौजूदा स्तर से लगभग 16 से 23 फीसदी तक की तेजी देखी जा सकती है. आइए जानते हैं, ब्रोकरेज फर्म ने किन शेयरों को अपनी लिस्ट में जगह दी है...

1. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन



ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अपनी टॉप टेक्निकल शेयरों की लिस्ट में शामिल किया है. ब्रोकरेज ने 155 रुपये से 165 रुपये के बीच शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी है और शेयरों का टारगेट प्राइस 190 रुपये तय किया है. जो मौजूदा प्राइस से करीब 17 फीसदी की रिटर्न दिखाता है. ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि, शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल की ओर बढ़ सकता है.

2. बजाज फिनसर्व

ICICI डायरेक्ट ने बजाज फिनसर्व को साल 2026 के लिए अपनी पसंदीदा शेयरों की सूची में शामिल किया है. ब्रोकरेज ने 1,960 रुपये से 2,090 रुपये के बीच शेयरों को खरीदने की सलाह दी है. फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 2,400 रुपये तय किया है, जो मौजूदा भाव से करीब 16 फीसदी की तेजी दिखाता है. ब्रोकरेज का मानना है कि बीते तीन साल की कमजोर परफॉर्मेंस के बाद अब इस शेयर में फिर से मजबूती नजर आ रही है.

3. पिडिलाइट इंडस्ट्रीज

ICICI डायरेक्ट ने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है. ब्रोकरेज फर्म ने शेयरों को 1400 रुपये से 1480 रुपये के बीच खरीदने की सलाह दी है. फर्म की ओर से टारगेट प्राइस 1720 रुपये तय किया है. जो करीब 18 फीसदी रिटर्न को दिखाता है.

4. एलटीआईमाइंडट्री

ICICI डायरेक्ट ने एलटीआईमाइंडट्री के शेयरों को अपनी लिस्ट में जगह दी है. ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को 5,950 रुपये से 6,380 रुपये के दायरे में खरीदने की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस 7,370 रुपये तय किया है. जो मौजूदा स्तर से करीब 17 फीसदी की संभावित रिटर्न दिखाता है. ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर में फिर से मजबूती का रुझान बन रहा है.

5. एसआरएफ

ICICI डायरेक्ट ने एसआरएफ के शेयरों को अपनी पसंदीदा शेयरों की लिस्ट में शामिल किया है. ब्रोकरेज ने शेयरों को 2,820 रुपये से 2,970 रुपये के बीच खरीदने की सलाह दी है और इसका टारगेट 3,480 रुपये रखा है. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, इससे करीब 18 फीसदी की तेजी दिख सकती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

