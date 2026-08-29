Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या बिना बैंक अकाउंट के भी बन सकता है क्रेडिट कार्ड? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया

क्या बिना बैंक अकाउंट के भी बन सकता है क्रेडिट कार्ड? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया

Credit Card Without Bank Account: क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, का प्रमाण और आय से जुड़े कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने पड़ते हैं. हर बैंक के अपने अलग-अलग नियम और शर्तें होती हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 29 Aug 2026 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है? ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता कि केवल उसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड मिले, जिसका उस बैंक में अकाउंट हो. कई बैंक ऐसे लोगों को भी क्रेडिट कार्ड जारी कर देते हैं, जिनका उनके यहां बैंक अकाउंट नहीं होता.

जानकारों के मुताबिक, बैंक सबसे पहले यह देखते हैं कि आवेदक की आय कितनी है, वह क्या काम करता है, उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है और वह समय पर भुगतान कर सकता है या नहीं. अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो बैंक बिना अकाउंट के भी क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है.

एफडी को देखकर भी जारी होता है क्रेडिट कार्ड

कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का न तो बैंक अकाउंट होता है और न ही उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री होती है. ऐसे में कुछ बैंक एफडी के बदले भी क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं. इससे लोगों को अपनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने का मौका मिलता है. यानी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी मजबूत होने लगती है.

यह भी पढ़ें- कमाई के मामले में दिल्ली देश में नंबर 1, केंद्र से नहीं मांगनी पड़ती मदद

क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया

क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण और आय से जुड़े कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने पड़ते हैं. हालांकि हर बैंक के अपने अलग-अलग नियम और शर्तें होती हैं.

कई बार लोगों में यह गलतफहमी भी होती है कि प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड का विकल्प है, जबकि ऐसा नहीं है. प्रीपेड कार्ड में आप अपना ही पैसा पहले से लोड करके खर्च करते हैं.

क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड में क्या अंतर है?

क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड दोनों अलग-अलग तरह के कार्ड हैं.  क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो सकता है, जबकि प्रीपेड कार्ड के इस्तेमाल से क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता. 

प्रीपेड कार्ड वह कार्ड होता है, जिसमें पहले से पैसे जमा (लोड) किए जाते हैं. उपयोगकर्ता केवल उतनी ही राशि खर्च कर सकता है, जितनी कार्ड में पहले से मौजूद होती है.  इसलिए प्रीपेड कार्ड को क्रेडिट कार्ड नहीं माना जाता.

यह भी पढ़ें- Everest के मसालों पर लगा बैन, FSSAI ने जारी किया नोटिस

क्रेडिट कार्ड पर जरूरी सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा सोच-समझकर करना चाहिए. जितना खर्च करें, उतना समय पर चुका भी सकें. सही तरीके से इस्तेमाल किया गया क्रेडिट कार्ड ज़रूरत के समय काफी काम आ सकता है. विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले उसकी ब्याज दर, सालाना शुल्क, लेट फीस और अन्य सभी शुल्कों की पूरी जानकारी जरूर ले लें.

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 10:08 PM (IST)
Tags :
Bank Account Credit Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या बिना बैंक अकाउंट के भी बन सकता है क्रेडिट कार्ड? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया
क्या बिना बैंक अकाउंट के भी बन सकता है क्रेडिट कार्ड? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया
बिजनेस
Product का लेबल और एडवाइजरी, फूड ऑर्डर करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
Product का लेबल और एडवाइजरी, फूड ऑर्डर करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
बिजनेस
कमाई के मामले में दिल्ली देश में नंबर 1, केंद्र से नहीं मांगनी पड़ती मदद
कमाई के मामले में दिल्ली देश में नंबर 1, केंद्र से नहीं मांगनी पड़ती मदद
बिजनेस
Everest के मसालों पर लगा बैन, FSSAI ने जारी किया नोटिस
Everest के मसालों पर लगा बैन, FSSAI ने जारी किया नोटिस
Advertisement

वीडियोज

आपदा के बाद राहत शिविरों में अपनों को तलाशतीं रोती आँखें!
Hijab...हक, मजबूरी या वोट बैंक का मोहरा?
जनसेवा या वोट बैंक की मजबूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
महाराष्ट्र
'उम्मीद नहीं थी जिंदा लौटेंगे', नेपाल से नागपुर लौटे पर्यटकों ने सुनाई आपबीती
'उम्मीद नहीं थी जिंदा लौटेंगे', नेपाल से नागपुर लौटे पर्यटकों ने सुनाई आपबीती
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
बॉलीवुड
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
जनरल नॉलेज
कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई
कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई
ट्रेंडिंग
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget