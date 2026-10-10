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हिंदी न्यूज़बिजनेससस्ता होम लोन चाहिए? इन 12 सरकारी बैंकों में 7% से शुरू हो रहीं ब्याज दरें

सस्ता होम लोन चाहिए? इन 12 सरकारी बैंकों में 7% से शुरू हो रहीं ब्याज दरें

अक्टूबर 2026 में सरकारी बैंकों की होम लोन ब्याज दरें 7 प्रतिशत से शुरू हैं. घर लेने से पहले 12 बैंकों की दरों, ईएमआई, प्रोसेसिंग फीस और क्रेडिट स्कोर की शर्तों की तुलना करें, ताकि सही विकल्प चुन सकें.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 10 Oct 2026 06:12 PM (IST)
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अपना घर खरीदने के लिए होम लोन लेने जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत और डाउन पेमेंट का हिसाब लगाना काफी नहीं है. आपको यह भी देखना होगा कि आने वाले कई सालों तक हर महीने कितनी EMI चुकानी पड़ेगी.

बैंक की ब्याज दर में मामूली अंतर भी लंबे समय में आपकी जेब पर असर डाल सकता है. अक्टूबर 2026 में सरकारी बैंकों के होम लोन ऑफर इसी वजह से चर्चा में हैं.

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दो सरकारी बैंकों में 7 प्रतिशत से शुरू हो रही दरें

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की शुरुआती ब्याज दर 7 प्रतिशत है. वहीं, दूसरे सरकारी बैंकों की दरें भी अलग-अलग स्तर पर हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शुरुआती दर 7.25 प्रतिशत, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में 7.10 प्रतिशत से शुरू होती है.

केनरा बैंक में लोन की राशि के अनुसार शुरुआती दर अलग हो सकती है. पंजाब नेशनल बैंक में भी अलग-अलग लोन श्रेणियों के लिए शुरुआती ब्याज दर में अंतर दर्ज किया गया है. इसलिए किसी एक बैंक की दर देखकर फैसला करना सही नहीं होगा.

12 बैंकों के ऑफर में क्या है खास?

सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनेरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. इनमें कुछ बैंक तय सीमा तक की ब्याज दरें बताते हैं, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक की दर 7.20 प्रतिशत से शुरू होती है. वास्तविक दर ग्राहक और लोन की शर्तों के आधार पर अलग हो सकती है.

आवेदन से पहले इन खर्चों का भी रखें ध्यान

होम लोन चुनने से पहले बैंक की प्रोसेसिंग फीस, भुगतान की अवधि और समय से पहले या देर से भुगतान करने से जुड़ी शर्तों की जानकारी लें. साथ ही यह भी समझें कि आपकी मासिक आय के हिसाब से EMI कितनी आराम से चुकाई जा सकती है.

क्रेडिट स्कोर भी निभाता है अहम भूमिका

बैंक आम तौर पर ग्राहक की आय, रोजगार, क्रेडिट स्कोर और पुराने कर्ज चुकाने के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हैं. इस कारण विज्ञापन में दिखाई गई सबसे कम ब्याज दर हर आवेदक को मिलना जरूरी नहीं है.इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले अलग-अलग बैंकों से अपने लोन की लागू दर और सभी शुल्कों की जानकारी लें. इससे घर खरीदने का बजट बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें- सौरव जोशी की यूट्यूब कमाई का सच जानिए, करोड़ों व्यूज से कितना पैसा मिला?

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 06:12 PM (IST)
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