Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसEverest के मसालों पर लगा बैन, FSSAI ने जारी किया नोटिस

Everest के मसालों पर लगा बैन, FSSAI ने जारी किया नोटिस

FSSAI ने Everest के कुछ मसाला उत्पादों पर कार्रवाई की है. जांच में हींग की गलत लेबलिंग और गुणवत्ता नियमों का उल्लंघन सामने आया. कुछ अन्य उत्पाद भी जांच के दायरे में हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 29 Aug 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

Everest Masala Ban: अगर आप भी अपने रसोई में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए बाजार में मिलने वाले पैकेट मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मशहूर मसाला ब्रांड Everest के कुछ उत्पादों की जांच को लेकर सख्त कार्रवाई की है. क्योंकि इस जांच में इसके हींग को गलत तरीके से लेबल किए जाने के साथ-साथ क्वालिटी से जुड़ी कुछ खामियां भी सामने आई हैं.

इसके अलावा Everest कंपनी के Egg Curry मसाला, चिकन मसाला और गरम मसाला में भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है. इस मामले के बाद खाद्य नियामक ने संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब की मांग की है. 

Everest के इन मसालों पर उठे सवाल

FSSAI की करवाई में Everest की हींग को लेकर कुछ गड़बड़ी पाई गई. जिसमें हींग को गलत तरीके से ब्रांडेड और घटिया क्वालिटी का बताया गया है. इसके अलावा इन मसालों में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया है. 

  • Egg Curry Masala
  • Chicken Masala
  • Garam Masala

वहीं, कथित नियम उल्लंघन को लेकर लालजी गोधू एंड कंपनी को भी अलग से चेतावनी दी गई है.

McD और KFC में खाते हैं आप? 10 फूड आउटलेट्स पर लगा भारी जुर्माना

खाने की चीजों पर जल्द दिखेगा नया चेतावनी लेबल

दरअसल, यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब FSSAI ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के लिए एक नए फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल का प्रस्ताव रखा है. जिसके तहत पैकेट के सामने चमकीले लाल रंग का षट्भुजाकार निशान लगाने की प्लानिंग है. बड़ी बात यह है कि इस निशान के जरिए उपभोक्ताओं को ऐसे खाद्य उत्पादों के बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी, जिनमें चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा हो. यानी किसी भी सामान की खरीदारी करते समय ग्राहक पैकेट देखकर ही उसके पोषण संबंधी जोखिम को आसानी से समझ सकेंगे.

फूड इंडस्ट्री ने भी जताई कुछ नियमों पर चिंता

नए लेबलिंग नियमों को लेकर खाद्य उद्योग की ओर से भी कुछ चिंताएं सामने आई हैं. कोका-कोला, नेस्ले और पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियों को प्रतिनिधित्व करने वाले  समूहों ने प्रस्तावित व्यवस्था के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई है. वहीं, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंधे ने खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों से सिर्फ नियमों का पालन करने तक सीमित न रहने की अपील की है.

Delhi-NCR में बढ़ेगा ऑटो का किराया, CNG की महंगाई के बाद तेज हुई मांग

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
FSSAI Everest Everest Masala Ban
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Everest के मसालों पर लगा बैन, FSSAI ने जारी किया नोटिस
Everest के मसालों पर लगा बैन, FSSAI ने जारी किया नोटिस
बिजनेस
Delhi-NCR में बढ़ेगा ऑटो का किराया, CNG की महंगाई के बाद तेज हुई मांग
Delhi-NCR में बढ़ेगा ऑटो का किराया, CNG की महंगाई के बाद तेज हुई मांग
बिजनेस
McD और KFC में खाते हैं आप? 10 फूड आउटलेट्स पर लगा भारी जुर्माना
McD और KFC में खाते हैं आप? 10 फूड आउटलेट्स पर लगा भारी जुर्माना
बिजनेस
US-वेनेजुएला में Oil समझौता, ट्रंप की मेगा डील से क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?
US-वेनेजुएला में Oil समझौता, ट्रंप की मेगा डील से क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा में 7 साल की बच्ची की हत्या, बोरी में शव ले जाता दिखा आरोपी
ग्रेटर नोएडा में 7 साल की बच्ची की हत्या, बोरी में शव ले जाता दिखा आरोपी
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
इंडिया
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
हेल्थ
Swine Flu: स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget