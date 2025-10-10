अब सिर्फ 45 रुपये में जांचे सोना कितना है खरा? खरीदारी के वक्त नहीं होंगे ठगी के शिकार
Gold Purity Check: सोने की बढ़ती कीमतों के बीच इसकी खरीदारी में गिरावट आई है, लेकिन इसी के साथ बाजार में नकली और या अशुद्ध सोना बिकने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं. इससे बचना बेहद जरूरी है.
Gold Purity Check: भारतीयों के लिए सोना कितना खास है यह कोई बताने वाली नईचीज नहीं है. शादी-ब्याह से लेकर छोटे-मोटे फंक्शन या त्योहारों में सोना खरीदने या एक-दूसरे को भेंट देने की रस्म लंबे समय से चली आती रही हैं. अभी कुछ दिनों में धनतेरस और दिवाली का त्योहार भी आने वाला है. इस दौरान सोने के गहने या सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है. हालांकि, इस बीच सोने की बढ़ती कीमतों के बीच इसकी खरीदारी में गिरावट आई है, लेकिन इसी के साथ बाजार में नकली और या अशुद्ध सोना बिकने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं. अब सवाल आता है कि इससे कैसे बचें?
फ्रॉड का शिकार होने से बचें
खरीदारों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अधिकतर जिलों में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है और BIS केयर के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से उपभोक्ता यह आसानी से पता लगा सकेंगे कि सोना कितना खरा है? कहीं ये नकली या मिलावटी तो नहीं है. हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके लिए आपको सिर्फ 45 रुपये खर्च करने होंगे. इस तरीके से आप खरीदारी करते वक्त फ्रॉड का शिकार होने से बच जाएंगे.
हॉलमार्किंग क्यों है जरूरी?
फेस्टिव सीजन में जब भी सोने की मांग बढ़ जाती है, तब कई कारोबारी खराब क्वॉलिटी के या मिलावटी सोना बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं. इससे निपटने के लिए BIS ने हॉलमार्किंग मानक लागू किए हैं जो सोने की शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देते हैं. हॉलमार्किंग एक ऐसा आधिकारिक प्रमाण पत्र है, जिससे यह पता चलता है ज्वेलर सोने को जितना खरा बता रहा है क्या वह वाकई में उतना शुद्ध है. इससे एक तरह से खरीदारों को भरोसा मिलता है. 14 नवंबर, 2024 तक देश में कुल 361 जिले अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग के दायरे में आ चुके हैं. यानी कि इन जिलों में खरीदे गए ज्वेलरी हॉलमार्क होंगे.
इस तरह से लगाए शुद्धता का पता?
ऑनलाइन सोने की शुद्धता जांचने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर BIS CARE ऐप को डाउनलोड करें. अब हालमार्क ज्वेलरी पर 6 डिजिट के HUID नंबर को देखें. इसके बाद ऐप में जाकर 'Verify HUID' वाले ऑप्शन में जाकर HUID नंबर दर्ज कराएं और 'Search' बटन पर क्लिक करें. इसी के साथ आपको पता चल जाएगा कि सोना कितना खरा है, इसकी हॉलमार्किंग कब और कहां हुई है वगैरह.
अगर यह जानकारी ज्वेलर की दी गई जानकारी से मेल खाता है, तो ठीक है. आपका सोना असली है. मेल नहीं खाने पर BIS CARE ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर ऑफलाइन सोने की शुद्धता की जांच करानी है, तो BIS द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर्स पर जा सकते हैं. ये जांच के लिए 45 रुपया चार्ज करते हैं. अगर हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता उस पर अंकित शुद्धता से कम पाई जाती है, तो खरीदार मुआवजे का भी हकदार होगा.
