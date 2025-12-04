डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना है बहुत आसान, जानें मिनटों में कैसी पूरी करें ये प्रोसेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसडीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना है बहुत आसान, जानें मिनटों में कैसी पूरी करें ये प्रोसेस

बैंक अकाउंट्स की तरह ही डीमैट खाते में भी नॉमिनी रखी जाती है. डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना और अपडेट करना अब पहले से बहुत आसान हो गया है. आइए जानते हैं, इसकी प्रक्रिया....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 04 Dec 2025 03:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Demat Account Nomination: डीमैट अकाउंट एक डिजिटल खाते की तरह काम करता है, जिसमें निवेशक अपने शेयरों, बॉड और सिक्योरिटीज रखते हैं. बैंक अकाउंट्स की तरह ही इसमें भी नॉमिनी रखी जाती है. डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना और अपडेट करना अब पहले से बहुत आसान हो गया है.

निवेशक इस प्रक्रिया को डिजिटली पूरा कर सकते हैं. फिर चाहे पहले बारी नॉमिनी बनाना हो या फिर नॉमिनी में बदलाव करना हो. आप यह काम बस कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं. आइए इसकी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं....

ब्रोकर्स ऐप में नॉमिनी जोड़ने का तरीका

ज्यादातर ब्रोकर्स ऐप Aadhaar eSign के माध्यम से ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ने या बदलने की सुविधा देते हैं. ग्राहक ऐप या उनकी वेबसाइट पर जाकर प्रोफाइल सेक्शन का चुनाव करें. इसके बाद अकाउंट सेटिंग में जाकर नॉमिनेशन सेक्शन का चुनाव करें.

नॉमिनी से संबंधी सारी जानकारी भरने के बाद इसे आधार ओटीपी से वेरीफाई करना होगा. आमतौर पर नॉमिनी बदलाव में 2 से 3 दिनों का समय लगता है. 

NSDL पोर्टल में नॉमिनी जोड़ने का तरीका

अगर आपका डीमैट खाता NSDL में है, तो यहां भी नॉमिनी अपडेट करना बहुत आसान है. NSDL पोर्टल पर जाकर आप अपने DP आईडी, क्लाइंट आईडी और PAN के जरिए ओटीपी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद I wish to Nominate विकल्प चुनें और नॉमिनी से संबंधित सभी जानकारी दर्ज करें.

अंत में आधार eSign पूरा करते ही आपकी रिक्वेस्ट DP के पास चली जाती है. इसके बाद एसएमएस के माध्यम से आपको स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी मिल जाती है.

कौन हो सकता है नॉमिनी?

नॉमिनी केवल किसी व्यक्ति को ही बनाया जा सकता है. किसी कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी या पार्टरनशिप फर्म नॉमिनी नहीं बन सकते हैं. साथ ही डीमैट अकाउंट में 3 से ज्यादा नॉमिनी शामिल नहीं किए जा सकते हैं और उन सभी की हिस्सेदारी तय करनी भी जरूरी है.   

यह भी पढ़ें: भारत-कनाडा के रिश्तों में आ सकती है नई गर्माहट, CEPA समझौते पर बढ़ी हलचल

 

Published at : 04 Dec 2025 03:57 PM (IST)
