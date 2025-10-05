हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवॉलेट में कितना पैसा रखकर घर से चलते हैं मुकेश अंबानी? खुद RIL चेयरमैन ने किया खुलासा, सच्चाई कर देगी हैरान

वॉलेट में कितना पैसा रखकर घर से चलते हैं मुकेश अंबानी? खुद RIL चेयरमैन ने किया खुलासा, सच्चाई कर देगी हैरान

Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी का मुंबई में स्थित घर एंटीलिया दुनिया में सबसे महंगा घर है, जिसकी कीमत लगभग 16,640 करोड़ रुपये है. उनके गैराज में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 05 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

Mukesh Ambani: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) भारत के सबसे अमीर आदमी हैं. हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में मुकेश अंबानी करीब 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे आगे हैं. उनके बाद दूसरे सबसे अमीर भारतीय गौतम अडानी हैं, जिनकी संपत्ति 8.15 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. अंबानी अपनी शान-ओ-शोकत और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते वह पूरी दुनिया में मशहूर हैं.

अंबानी की लग्जरी लाइफस्टाइल की दुनिया में चर्चा

फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक, मुकेश अंबानी का मुंबई में स्थित घर एंटीलिया दुनिया में सबसे महंगा घर है, जिसकी कीमत करीब 2000 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 16,640 करोड़ रुपये है. उनके गैराज में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं. इनमें  Rolls Royce, Mercedes और Ferrari जैसे कई बड़े ब्रांड्स की कारें हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, गैराज में सबसे महंगी कार Rolls Royce Cullinan है. यह बुलेटप्रूफ है और इसकी कीमत  करीब 17 करोड़ रुपये है. उनके पास इतना पैसा है कि अगर वह हर रोज एक लाख रुपये दान भी कर दे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के चर्चित धनकुबेरों में से एक मुकेश अंबानी अपनी जेब में कितना कैश रखकर चलते हैं? इसका जवाब एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने दिया था.

'पैसा मायने नहीं रखता'- मुकेश अंबानी 

एक मीडिया इवेंट में मुकेश अंबानी ने कहा था कि पैसा उनके लिए कभी मायने नहीं रखता है. उनका कहना है कि एक संसाधन के रूप में पैसा कंपनी को जोखिम उठाने के काबिल बनाता है. मुकेश अंबानी कहते हैं कि वह अपनी जेब में कभी कैश या क्रेडिट कार्ड नहीं रखते. वह कहते हैं कि उनके बगल में कोई न कोई जरूर होता है, जो उनके बिलों का भुगतान करता है. शुरू से ही, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए, न ही उनके पास अपना कोई क्रेडिट कार्ड था.

उनका यह भी कहना है कि जब मीडिया या पब्लिक उन्हें किसी लेबल या उपाधि से सम्मानित करती है, तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता. अंबानी की इन बातों से साफ है कि भले ही वह अकूत संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन निजी जीवन में वह जमीन से जुड़े हुए और बेहद साधारण व्यक्तित्व के इंसान हैं, जिन्होंने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है. उन्हें सिंपल लाइफ जीना पसंद है. सुबह जल्दी उठना, कहीं जाने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेना जैसी चीजें उन्हें खास बनाती हैं. 

 

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

Reliance Jio के IPO को लेकर आया बड़ा अपडेट, कंपनी ने शुरू की बैंकरों के साथ बातचीत; जानें कब होगा लॉन्च?

Published at : 05 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
Reliance Mukesh Ambani Mukesh Ambani Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
फैशन
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
ट्रेंडिंग
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget