Mukesh Ambani: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) भारत के सबसे अमीर आदमी हैं. हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में मुकेश अंबानी करीब 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे आगे हैं. उनके बाद दूसरे सबसे अमीर भारतीय गौतम अडानी हैं, जिनकी संपत्ति 8.15 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. अंबानी अपनी शान-ओ-शोकत और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते वह पूरी दुनिया में मशहूर हैं.

अंबानी की लग्जरी लाइफस्टाइल की दुनिया में चर्चा

फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक, मुकेश अंबानी का मुंबई में स्थित घर एंटीलिया दुनिया में सबसे महंगा घर है, जिसकी कीमत करीब 2000 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 16,640 करोड़ रुपये है. उनके गैराज में एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं. इनमें Rolls Royce, Mercedes और Ferrari जैसे कई बड़े ब्रांड्स की कारें हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, गैराज में सबसे महंगी कार Rolls Royce Cullinan है. यह बुलेटप्रूफ है और इसकी कीमत करीब 17 करोड़ रुपये है. उनके पास इतना पैसा है कि अगर वह हर रोज एक लाख रुपये दान भी कर दे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के चर्चित धनकुबेरों में से एक मुकेश अंबानी अपनी जेब में कितना कैश रखकर चलते हैं? इसका जवाब एक इंटरव्यू में खुद उन्होंने दिया था.

'पैसा मायने नहीं रखता'- मुकेश अंबानी

एक मीडिया इवेंट में मुकेश अंबानी ने कहा था कि पैसा उनके लिए कभी मायने नहीं रखता है. उनका कहना है कि एक संसाधन के रूप में पैसा कंपनी को जोखिम उठाने के काबिल बनाता है. मुकेश अंबानी कहते हैं कि वह अपनी जेब में कभी कैश या क्रेडिट कार्ड नहीं रखते. वह कहते हैं कि उनके बगल में कोई न कोई जरूर होता है, जो उनके बिलों का भुगतान करता है. शुरू से ही, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए, न ही उनके पास अपना कोई क्रेडिट कार्ड था.

उनका यह भी कहना है कि जब मीडिया या पब्लिक उन्हें किसी लेबल या उपाधि से सम्मानित करती है, तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आता. अंबानी की इन बातों से साफ है कि भले ही वह अकूत संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन निजी जीवन में वह जमीन से जुड़े हुए और बेहद साधारण व्यक्तित्व के इंसान हैं, जिन्होंने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है. उन्हें सिंपल लाइफ जीना पसंद है. सुबह जल्दी उठना, कहीं जाने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेना जैसी चीजें उन्हें खास बनाती हैं.

