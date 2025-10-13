त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की भर दी झोली, डीए और बोनस का डबल तोहफा

Central Government Bonus News: त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया हैं. जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के घरों में दिवाली की रौनक और बढ़ गई है. भारत सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए बोनस और महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है. यानी कि दिवाली पहले से ज्यादा रौशनी से भरा होगा. आइए जानते हैं कि, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को कितना बोनस दिया हैं.

महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार की ओर से डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया हैं. यानि कि अब कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. डीए में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से मान्य है. जिसका मतलब है कि, अक्टूबर की सैलरी में पिछले तीन महीनें का डीए एरियर के रुप में जोड़कर दिया जाएगा.

जिससे कर्मचारियों की सैलरी इस त्योहारी महीने में पहले से ज्यादा आएगी. केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी करती है. इस साल मार्च में 2 प्रतिशत की डीए बढ़ोतरी की गई थी. यानी की अगर कोई केंद्रीय कर्मी 18000 रुपए की बैसिक सैलरी पर काम करता है, तो उसे 3 प्रतिशत डीए के हिसाब से तीन महीने का डीए के बराबर 1620 रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा.

ग्रुप B और C के कर्मचारियों को मिलेगा दीवाली बोनस

केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप C और नॉन-गजेटेड ग्रुप B कर्मियों को 30 दिन की सैलरी दीवाली बोनस के रुप में दी जाएगी. साथ ही यह बोनस अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ ही दिया जाएगा. सरकार ने जानकारी दी है कि, अपने कर्मचारियों के अच्छे काम और त्योहार को ध्यान में रखते हुए बोनस की घोषणा की गई है.

रेलवे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले

रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से 78 दिनों की सैलरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) दी गई है. सरकार ने इसकी घोषणा 29 सितंबर को थी और दशहरा के पहले ही यह राशि उन्हें दे दी गई है. इससे रेलवे कर्मियों को मैक्सिमम 17,951 रुपए का बोनस मिला है.

डीए बढ़ोतरी से कितनी बढ़ी सैलरी

अगर सबसे ज्यादा डीए बढ़ने वाले कर्मचारी की बात करें तो 2,25,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले अफसर (सेक्रेटरी) की सैलरी में 6,750 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, सबसे कम डीए बढ़ोतरी 18,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले चपरासी की सैलरी में हुई है, जिसमें सिर्फ 540 रुपए का इजाफा हुआ है. 540 रुपए से लेकर 6750 रुपए के बीच कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है. ये उनकी रैंक और उनके मंथली बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है.

