हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसत्योहार से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की भर दी झोली, डीए और बोनस का डबल तोहफा

त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की भर दी झोली, डीए और बोनस का डबल तोहफा

भारत सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए बोनस और डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है. आइए जानते हैं कि, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को कितना बोनस दिया गया है.  

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 13 Oct 2025 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

Central Government Bonus News: त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दिया हैं. जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के घरों में दिवाली की रौनक और बढ़ गई है. भारत सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए बोनस और महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है. यानी कि दिवाली पहले से ज्यादा रौशनी से भरा होगा. आइए जानते हैं कि, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को कितना बोनस दिया हैं.  

महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार की ओर से डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया हैं. यानि कि अब कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. डीए में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से मान्य है. जिसका मतलब है कि, अक्टूबर की सैलरी में पिछले तीन महीनें का डीए एरियर के रुप में जोड़कर दिया जाएगा.

जिससे कर्मचारियों की सैलरी इस त्योहारी महीने में पहले से ज्यादा आएगी. केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी करती है. इस साल मार्च में 2 प्रतिशत की डीए बढ़ोतरी की गई थी. यानी की अगर कोई केंद्रीय कर्मी 18000 रुपए की बैसिक सैलरी पर काम करता है, तो उसे 3 प्रतिशत डीए के हिसाब से तीन महीने का डीए के बराबर 1620 रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा.  

ग्रुप B और C के कर्मचारियों को मिलेगा दीवाली बोनस

केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप C और नॉन-गजेटेड ग्रुप B कर्मियों को 30 दिन की सैलरी दीवाली बोनस के रुप में दी जाएगी. साथ ही यह बोनस अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ ही दिया जाएगा. सरकार ने जानकारी दी है कि, अपने कर्मचारियों के अच्छे काम और त्योहार को ध्यान में रखते हुए बोनस की घोषणा की गई है. 

रेलवे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले

रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से 78 दिनों की सैलरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) दी गई है. सरकार ने इसकी घोषणा 29 सितंबर को थी और दशहरा के पहले ही यह राशि उन्हें दे दी गई है. इससे रेलवे कर्मियों को मैक्सिमम 17,951 रुपए का बोनस मिला है. 

डीए बढ़ोतरी से कितनी बढ़ी सैलरी

अगर सबसे ज्यादा डीए बढ़ने वाले कर्मचारी की बात करें तो 2,25,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले अफसर (सेक्रेटरी) की सैलरी में 6,750 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, सबसे कम डीए बढ़ोतरी 18,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले चपरासी की सैलरी में हुई है, जिसमें सिर्फ 540 रुपए का इजाफा हुआ है. 540 रुपए से लेकर 6750 रुपए के बीच कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है. ये उनकी रैंक और उनके मंथली बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है. 

यह भी पढ़ें: सिबिल स्कोर ही नहीं, इन वजहों से भी आपका पर्सनल लोन हो सकता है रिजेक्ट

 

Published at : 13 Oct 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Diwali Bonus 2025 Central Government Bonus News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test: इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 India review, driven in Jaipur! | Auto Live
Mercedes-Benz G580 with EQ review | Auto Live
Aprilia Tuono 457 First Ride Review | Auto Live
पंचायत की प्रसिद्धि पर जितेंद्र कुमार रियल लाइफ बनाम रील लाइफ ओटीटी सफलता और बहुत कुछ
पंचायत पर जीतेन्द्र कुमार वायरल टीवीएफ मोमेंट फिल्मफेअर ओटीटी शोकेस और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
IND vs WI 2nd Test: इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा, फॉलो-ऑन देने के बाद भी भारत को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी
बॉलीवुड
रैंप वॉक की वजह से ट्रोल हुईं अनीत पड्डा, यूजर्स बोले- सुंदर लग रही हैं, लेकिन वॉक खराब है
रैंप वॉक की वजह से ट्रोल हुईं अनीत पड्डा, यूजर्स बोले- सुंदर लग रही हैं, लेकिन वॉक खराब है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
Results
UPSC ने जारी किया CDS एग्जाम का रिजल्ट, इस तरह चेक कर सकते हैं नतीजे
UPSC ने जारी किया CDS एग्जाम का रिजल्ट, इस तरह चेक कर सकते हैं नतीजे
ट्रैवल
Hidden hill stations in India: इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां
इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget