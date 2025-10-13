सिबिल स्कोर ही नहीं, इन वजहों से भी आपका पर्सनल लोन हो सकता है रिजेक्ट

Personal Loan Tips: शादी-विवाह, मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन और भी कई अवसरों पर लोगों को पैसों की अचानक से जरूरत पड़ जाती है. लोग अपनी आर्थिक जरुरतों को पूरा करने के लिए बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं. हालांकि, बैंक के द्वारा कई तरह के लोन दिए जाते है पर बहुत से लोग पर्सनल लोन को तरजीह देते है.

अगर आप भी पर्सनल लोन की विचार कर रहे हैं तो, आपको अपने सिबिल स्कोर के साथ- साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए. ताकि आपका लोन आसानी से पास हो जाए. साथ ही आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. सिबिल स्कोर बहुत अच्छा भी हो और अगर आप दूसरे कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, तो पूरी संभावना है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा. इसलिए पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले इन चीजों पर जरूर ध्यान दें.

फिक्स मंथली इनकम

कोई भी बैंक आपको पर्सनल लोन देने से पहले आपकी फिक्स मंथली इनकम की जानकारी लेता है. आपकी मंथली इनकम इस बात को सुनिश्चित करती है कि, आप सही समय पर लोन की किस्त भर पाएंगे या नहीं? नौकरीपेशा जिनकी सैलरी फिक्स होती है, उन्हें लोन आसानी से मिल जाता है.

वहीं अगर आपकी मंथली इनकम फिक्स नहीं है तो बैंक को ऐसा लगता है कि आप ईएमआई की किस्त सही समय पर नहीं भर पाएंगे. जिससे बैंक आपको लोन देने से बचता है. व्यापारियों को लोन के लिए मंथली इनकम के सबूत दिखाने होते हैं. अगर आप किसी बड़ी कंपनी के कर्मचारी हैं तो, आपका पर्सनल लोन आसानी से पास हो सकता हैं.

आपकी उम्र

आपकी मौजूदा उम्र का भी आपके पर्सनल लोन ऐप्लीकेशन पर प्रभाव पड़ता है. अगर, आप युवा है तो आपको जल्दी लोन मिल सकता है. बैंक बुजुर्गों को लोन देने से बचती है. बैंक को लगता है कि अगर आप युवा है तो, आपके पास पैसे कमाने के ज्यादा अवसर और समय है. जिससे आप लोन की किस्त चुका सकते है. वहीं बैंक ज्यादा उम्र वालों और बच्चों को लोन देने से बचती है.

पिछला कर्ज

अगर आपने बैंक या किसी और जगह से पहले से लोन ले रखा हैं और आपके इनकम का ज्यादातर हिस्सा लोन ईएमआई चुकाने में जाता है तो, बैंक आपको लोन देन से बचता है.

