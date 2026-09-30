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हिंदी न्यूज़बिजनेस15 अक्टूबर से Apple Pay पर भी लगेगा MDR? जानें UPI से कितना अलग है इसका हिसाब- किताब

15 अक्टूबर से Apple Pay पर भी लगेगा MDR? जानें UPI से कितना अलग है इसका हिसाब- किताब

एप्पल पे भारत में लॉन्च हो चुका है. अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या एप्पल पे से भी 2000 से ज्यादा पेमेंट करने पर नया UPI MDR लगने वाला है? आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Sep 2026 11:07 AM (IST)
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भारत में एप्पल पे की शुरुआत हो चुकी है. फिलहाल भारत में एप्पल पे पर एक्सिस बैंक के वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट दिया गया है. यानी अब आईफोन, एप्पल वॉच और दूसरे एप्पल के डिवाइस के जरिए आसानी से पेमेंट किया जा सकता है. 

ऐसे में अब लोगों के मन में एक सवाल बार- बार आ रहा है. सवाल ये है कि जब यूपीआई पर 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू होने जा रहा है, तो क्या एप्पल पे से पेमेंट करने पर भी MDR लगेगा? 

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एप्पल पे लगेगा MDR?
15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए यूपीआई नियमों के तहत 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई पेमेंट पर 0.4% MDR लगने वाला है. वहीं, 75000 रुपए या उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए ही MDR के कटेंगे है. कुछ जरूरी सेक्टर जैसे फ्यूल, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और रेलवे के लिए 5 रुपए का फ्लैट MDR तय किया गया है. 

लेकिन एप्पल पे यूपीआई पर नहीं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन पर काम कर रहा है. ऐसे में  एप्पल पे से जो भी कार्ड पेमेंट किया जाएगा, उसपर 0.4% MDR नहीं लगेगा. 

एप्पल पे पर कौन सा चार्ज लगेगा?
यहां एप्पल पे और यूपीआई के बीच बड़ा फर्क है. एप्पल पे भारत में शुरुआत में वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ काम कर रहा है. यानी पेमेंट कार्ड नेटवर्क के जरिए प्रोसेस होगा, न कि यूपीआई के जरिए. 

क्रेडिट कार्ड पेमेंट में भी MDR जैसी मर्चेंट फीस होती है. यह आम तौर पर मर्चेंट और उसके पेमेंट प्रोवाइडर के बीच तय व्यवस्था का हिस्सा होती है. इसलिए दुकानदार को एप्पल पे से कार्ड पेमेंट स्वीकार करने पर पेमेंट प्रोसेसिंग की लागत हो सकती है. 

एप्पल पे में यूपीआई आएगा?
फिलहाल भारत में एप्पल पे की शुरुआत वीजा और मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ हुई है. लॉन्च के समय यूपीआई सपोर्ट नहीं दिया गया है. इससे पहले रिपोर्ट्स में भी कहा गया था कि एप्पल पे भारत में शुरुआत में कार्ड नेटवर्क के जरिए आएगा और यूपीआई सपोर्ट नहीं होगा. इसलिए अगर आप एप्पल पे से कार्ड पेमेंट कर रहे हैं, तो यूपीआई की तरह MDR नहीं देना होगा.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
MDR Apple Pay
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