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दिल्ली-NCR में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों का अंत तय, 2040 तक सिर्फ EV दौड़ेंगी
प्रदूषण से जूझती राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को पूरी तरह से बैन करने पर विचार चल रहा है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से गठित एक 15-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए 2040 तक सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाने की सिफारिश की है. ताकि 100% ईवी गाड़ियों का रास्ता साफ हो सके.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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