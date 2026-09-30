Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस10 ग्राम सोने पर 5000 का डिस्काउंट, जानें कहां और कैसे मिल रहा?

10 ग्राम सोने पर 5000 का डिस्काउंट, जानें कहां और कैसे मिल रहा?

सोने की खरीद पर तमाम तरह के टैक्स लगते हैं, जिनमें कस्टम ड्यूटी, मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी शामिल है. हालांकि, सोने की महंगी खरीद पर भी आप 5000 तक डिस्काउंट पा सकते हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • देश में सोने की कीमतें ऊंची, आयात शुल्क 15% हुआ.
  • नगद खरीद पर बिना बिल 6% तक छूट, ₹10,000 बचत.
  • डीलर्स कर बचाने को देते हैं यह डिस्काउंट ग्राहकों को.
  • बिना बिल सोने से शुद्धता, बिक्री और जांच का खतरा.

देश में अभी सोने की कीमत में भले ही गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी ये आम आदमी के लिए महंगी ही है. सोने की कीमत इस वक्त प्रति 10 ग्राम 1,48,600 रुपये है. भारत में सोने का क्रेज ही कुछ ऐसा है कि लोग अपने बजट में कुछ काट-छांट कर इसे खरीदने का प्लान बना ही लेता है. अगर इसमें डिस्काउंट मिलने लगे, तो फिर क्या ही कहने. आइए जानते हैं सोने की खरीद पर कहां और कितना डिस्काउंट मिल रहा है. 

कहां मिल रहा डिस्काउंट?

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि हाल ही में आई गिरावट के बावजूद सोने की कीमतें अभी भी बहुत ज्यादा हैं. ऊपर से इस पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे गहने और भी महंगे हो गए हैं. सोना पिछले एक साल के मुकाबले लगभग 28% महंगा हुआ है. कीमतें ज्यादा होने और टैक्स पर खर्च बढ़ने से भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग अब फॉर्मल सिस्टम से बाहर कैश में सोने की डील कर रहे हैं और बिना रसीद के सोने के गहने ले रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Cement Price Hike: महंगा हुआ सीमेंट, 7 रुपये तक चढ़ी कीमत; जानें अक्टूबर में कितना बढ़ेगा रेट?
महंगा हुआ सीमेंट, 7 रुपये तक चढ़ी कीमत; जानें अक्टूबर में कितना बढ़ेगा रेट?
बिजनेस
भारत में Apple Pay लॉन्च, Axis Bank के Visa और Mastercard को मिला सपोर्ट
भारत में Apple Pay लॉन्च, Axis Bank के Visa और Mastercard को मिला सपोर्ट
बिजनेस
आज फिर सोने में भारी गिरावट, 2 दिन में 2733 रुपए सस्ता, चांदी का भी जानें हाल
आज फिर सोने में भारी गिरावट, 2 दिन में 2733 रुपए सस्ता, चांदी का भी जानें हाल
बिजनेस
कटकर आएगी सितंबर की सैलरी! जानें इस बार किस हिसाब से कटेगा PF
कटकर आएगी सितंबर की सैलरी! जानें इस बार किस हिसाब से कटेगा PF

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिना बिल के कैश में बड़ी मात्रा में सोना खरीदने पर थोक खरीदारों को बाजार भाव से करीब 6% तक डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं, रिटेल सेगमेंट में ग्राहकों के मोलभाव के आधार पर प्रति 10 ग्राम पर 10,000 रुपये तक की सेविंग्स हो सकती है. 

क्यों मिलता है डिस्काउंट?

भारत में सोने के आयात पर 15% कस्टम ड्यूटी और खुदरा बिक्री पर 3% की दर से GST लगता है. ऐसे में जब कोई डीलर या ज्वैलर बिना बिल या रसीद के कैश में लेनदेन करता है, तो वह इस 18% के भारी टैक्स और कागजी लागत से बच जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब कैश डील होती है, तो लेनदेन का जो भी हिसाब-किताब होता है वह सरकारी रिकॉर्डमें दर्ज ही नहीं होता. इस वजह से डीलर सरकार को 18% टैक्स की रकम चुकाने से पूरी तरह बच जाता है. इसी बचत का एक हिस्सा वह ग्राहकों को डिस्काउंट के रूप में दे देते हैं. 

कैश में डील के नुकसान

जब आप बिना किसी बिल के सोने की खरीदारी करते हैं, तो आपको BIS Hallmark का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता. मतलब कि उस सोने की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है. ऐसे में हो सकता है कि आपका लिया गया सोना नकली हो या कम कैरेट का हो.

साथ ही भविष्य में बिना रसीद के इसे बेचने या एक्सचेंज करने में भी दिक्कत आएगी. आपको सही कीमत भी नहीं मिलेगी. सबसे बड़ी और जरूरी बात बिना इनवॉइस या रसीद के बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन चोरी के दायरे में आता है. ऐसे में हो सकता है कि आने वाले किसी समय में आपको सरकारी एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़े. 

ये भी पढ़ें:

महंगा हुआ सीमेंट, 7 रुपये तक चढ़ी कीमत; जानें अक्टूबर में कितना बढ़ेगा रेट? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Gold Gold Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Cement Price Hike: महंगा हुआ सीमेंट, 7 रुपये तक चढ़ी कीमत; जानें अक्टूबर में कितना बढ़ेगा रेट?
महंगा हुआ सीमेंट, 7 रुपये तक चढ़ी कीमत; जानें अक्टूबर में कितना बढ़ेगा रेट?
बिजनेस
भारत में Apple Pay लॉन्च, Axis Bank के Visa और Mastercard को मिला सपोर्ट
भारत में Apple Pay लॉन्च, Axis Bank के Visa और Mastercard को मिला सपोर्ट
बिजनेस
आज फिर सोने में भारी गिरावट, 2 दिन में 2733 रुपए सस्ता, चांदी का भी जानें हाल
आज फिर सोने में भारी गिरावट, 2 दिन में 2733 रुपए सस्ता, चांदी का भी जानें हाल
बिजनेस
कटकर आएगी सितंबर की सैलरी! जानें इस बार किस हिसाब से कटेगा PF
कटकर आएगी सितंबर की सैलरी! जानें इस बार किस हिसाब से कटेगा PF
Advertisement

वीडियोज

Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
इंडिया
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
बिहार
Patna News: अनिल यादव गोलीकांड में बड़ा खुलासा, शंकर राय समेत 8 गिरफ्तार
पटनाः अनिल यादव गोलीकांड में बड़ा खुलासा, शंकर राय समेत 8 गिरफ्तार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget