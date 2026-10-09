रेजीनगर उपचुनाव: वोटर्स से ज्यादा BJP को मिले वोट? अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के रेजीनगर सीट पर जारी उपचुनाव की मतगणना में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. जीत का फासला लगभग 60 हजार से ज्यादा वोटों का है. इसी बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए, वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. बूथ नंबर 109 से जुड़ी जानकारी एक्स पर अभिषेक ने शेयर की है.

उन्होंने कहा कि बूथ नंबर 109, रेजीनगर. रजिस्टर्ड वोटर-772 हैं. खबरों के मुताबिक, बीजेपी को 909 वोट मिले हैं. इस चुनावी गणित को समझाने में तो नॉर्थ कोरिया को भी पसीना आ जाएगा.

कोई बूथ वोटर्स की संख्या से ज्यादा वोट कैसे दे सकता?

अभिषेक ने आगे लिखा कि श्री ज्ञानेश कुमार, कोई बूथ किसी एक पार्टी के लिए उसके कुल वोटर्स की संख्या से ज्यादा वोट कैसे दे सकता है? इसके अलावा अभिषेक ने वोटर चोर का टैग भी अपनी पोस्ट में लिखा है. इस पोस्ट में टीएमसी नेता ने आंकड़ों का स्क्रीनशॉट शेयर किया है.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या है अपडेट

Booth No. 109, Rejinagar AC. Registered voters: 772 BJP votes reportedly secured: 909 😅 Even North Korea would struggle to explain this electoral arithmetic! Mr. Gyanesh Kumar, how does a booth produce more votes for one party than its entire electorate? #VoteChor #ECI https://t.co/Vc4L5pZK0V — Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) October 9, 2026

वहीं, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस सीट से जुड़े आंकड़े पर नजर डालें, तो दोपहर तीन बजकर 22 मिनट पर बीजेपी उम्मीदवार शंकरावह सरकार को 100198 वोट मिले हैं. वहीं दूसरे नंबर पर 34987 वोट के साथ आम जनता उन्नयन पार्टी के गुलाम नबी अजाद उर्फ रॉबिन दूसरे नंबर पर है. दोनों के बीच आंकड़ा करीबन 65 हजार से ज्यादा वोटों का है. कांग्रेस के अब्दुल्लाहिल काफी को सिर्फ 3949 वोट मिले हैं.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने परिणामों पर क्या कहा?

इधर, चुनावी परिणाम में सामने आने के बाद और रुझानों - मुस्लिम वोटर्स का साथ बीजेपी को मिलने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमने दोस्ती कामय की है.

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