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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेजीनगर उपचुनाव: वोटर्स से ज्यादा BJP को मिले वोट? अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप

रेजीनगर उपचुनाव: वोटर्स से ज्यादा BJP को मिले वोट? अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप

रेजीनगर सीट के चुनाव परिणाम पर सवाल उठाते हुए टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है. साथ ही कहा है कि यह चुनावी गणित समझने में नॉर्थ कोरिया को भी पसीना आ जाएगा.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के रेजीनगर सीट पर जारी उपचुनाव की मतगणना में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. जीत का फासला लगभग 60 हजार से ज्यादा वोटों का है. इसी बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए, वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. बूथ नंबर 109 से जुड़ी जानकारी एक्स पर अभिषेक ने शेयर की है. 

उन्होंने कहा कि बूथ नंबर 109, रेजीनगर. रजिस्टर्ड वोटर-772 हैं. खबरों के मुताबिक, बीजेपी को 909 वोट मिले हैं. इस चुनावी गणित को समझाने में तो नॉर्थ कोरिया को भी पसीना आ जाएगा. 

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कोई बूथ वोटर्स की संख्या से ज्यादा वोट कैसे दे सकता? 

अभिषेक ने आगे लिखा कि श्री ज्ञानेश कुमार, कोई बूथ किसी एक पार्टी के लिए उसके कुल वोटर्स की संख्या से ज्यादा वोट कैसे दे सकता है? इसके अलावा अभिषेक ने वोटर चोर का टैग भी अपनी पोस्ट में लिखा है. इस पोस्ट में टीएमसी नेता ने आंकड़ों का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. 

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या है अपडेट

वहीं, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस सीट से जुड़े आंकड़े पर नजर डालें, तो दोपहर तीन बजकर 22 मिनट पर बीजेपी उम्मीदवार शंकरावह सरकार को 100198 वोट मिले हैं. वहीं दूसरे नंबर पर 34987 वोट के साथ आम जनता उन्नयन पार्टी के गुलाम नबी अजाद उर्फ रॉबिन दूसरे नंबर पर है. दोनों के बीच आंकड़ा करीबन 65 हजार से ज्यादा वोटों का है. कांग्रेस के अब्दुल्लाहिल काफी को सिर्फ 3949 वोट मिले हैं. 

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने परिणामों पर क्या कहा? 

इधर, चुनावी परिणाम में सामने आने के बाद और रुझानों - मुस्लिम वोटर्स का साथ बीजेपी को मिलने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमने दोस्ती कामय की है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 09 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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