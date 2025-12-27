हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकहीं आप भी तो कर्ज के जाल में नहीं फंस रहे? ये संकेत समय रहते कर देंगे अलर्ट, जानें डिटेल

कहीं आप भी तो कर्ज के जाल में नहीं फंस रहे? ये संकेत समय रहते कर देंगे अलर्ट, जानें डिटेल

आजकल लोगों पर कर्ज का बोझ बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते उन संकेतों को पहचाना जाए, जो बताते हैं कि आपके कदम डेट ट्रैप की ओर बढ़ चुके हैं...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Dec 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Debt Trap Warning Signs: आजकल लोगों पर कर्ज का बोझ बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जरूरत के अलावा शौक पूरे करने के लिए लोग EMI पर सामान खरीदने और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने को आम बात समझने लगे हैं. कई बार तो बिना सोचे-समझे चीजों की खरीदारी की जा रही है. जिससे हर महीने ईएमआई सर पर खड़ी रहती है.

बैंक खाते में बैलेंस कम होने के बाद भी लोन और किस्तों के सहारे खर्च जारी रहता है. असली समस्या तो तब खड़ी होती है, जब आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता है. हालांकि, तब तक काफी देर हो गई होती है और आप कर्ज के जाल में फंस चुके होते हैं.  

ऐसे में जरूरी है कि समय रहते उन संकेतों को पहचाना जाए, जो बताते हैं कि आपके कदम डेट ट्रैप की ओर बढ़ चुके हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में....

1. पुराने लोन की पेमेंट के लिए नया लोन लेना

कर्ज में फंसा हुआ व्यक्ति एक लोन की राशि चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने के लिए मजबूर हो जाता है. यह संकेत है कि, व्यक्ति डेट ट्रैप में फंस चुका है. ऐसा करने से महीने की आमदनी और खर्च के बीच गैप बहुत ज्यादा होने लगता है. जिससे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

2. इनकम का ज्यादातर हिस्सा ईएमआई चुकाने में खर्च होना

डेट ट्रैप में फंसे व्यक्ति की इनकम का ज्यादातर हिस्सा लोन और ईएमआई की किस्त चुकाने में खर्च हो जाते हैं. अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो, सावधान होने की जरूरत हैं. ईएमआई की किस्त में ज्यादातर पैसे खर्च होने से सेविंग नहीं हो पाती है.

जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बन पाती. जिससे पता चलता है कि व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस चुका हैं. 

3. सिर्फ मिनिमम पेमेंट पर निर्भर होना

कर्ज के जाल में फंसने का संकेत यह भी है कि, जब व्यक्ति क्रेडिट कार्ड या लोन का पूरा भुगतान करने की बजाय केवल मिनिमम अमाउंट चुकाने लगता है. इससे वह तुरंत जुर्माने से तो बच जाता है, लेकिन असली रकम कम नहीं होती. जिसके कारण ब्याज में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है.

4. कई सालों की नौकरी के बाद सेविंग न होना

किसी व्यक्ति के पास सालों की नौकरी के बाद भी किसी तरह की सेविंग न होना डेट ट्रैप में होने का संकेत हो सकता है. सेविंग और निवेश पर व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया है या फिर वो कर्ज के झाल में फंसा हुआ हैं.    

यह भी पढ़ें: गिरते बाजार में भी चमके ये शेयर! गिरावट के बीच बनाया 52-वीक हाई, जानें डिटेल

 

Published at : 27 Dec 2025 01:24 PM (IST)
Tags :
Debt Trap Warning Signs Credit Card Debt Problem
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
टेलीविजन
तान्या मित्तल का मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब, फैक्ट्री में बनता है ये प्रोडक्ट, दिखाया वीडियो
तान्या मित्तल के फैक्ट्री में बनता है वो प्रोडक्ट, जिसके बारे में बात करने से भी बचते हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'खुदाई होनी.. कई सारे तहखाने बनाए गए हैं'- Neeraj Kumar | Rabri Devi | Lalu Yadav
Top News:12 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Uttarakhand News : 'धर्म के आड़ में पाखंड ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी'- CM DHAMI
UP SIR Report: 'अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं', SIR रिपोर्ट पर Pankaj Chaudhary ने दिया बड़ा बयान | BJP
Unnao Case: Kuldeep Sengar के समर्थन में आए Brij Bhushan Sharan Singh | Breaking | BJP | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
टेलीविजन
तान्या मित्तल का मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब, फैक्ट्री में बनता है ये प्रोडक्ट, दिखाया वीडियो
तान्या मित्तल के फैक्ट्री में बनता है वो प्रोडक्ट, जिसके बारे में बात करने से भी बचते हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
हेल्थ
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
नौकरी
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, नजदीक है अप्लाई करने की डेट, पढ़ें डिटेल्स
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, नजदीक है अप्लाई करने की डेट, पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
31 दिसंबर को बंद हो जाएगी महिला रोजगार योजना, 10000 रुपये पाने का आखिरी मौका; ऐसे करें आवेदन
31 दिसंबर को बंद हो जाएगी महिला रोजगार योजना, 10000 रुपये पाने का आखिरी मौका; ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget