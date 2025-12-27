कहीं आप भी तो कर्ज के जाल में नहीं फंस रहे? ये संकेत समय रहते कर देंगे अलर्ट, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Debt Trap Warning Signs: आजकल लोगों पर कर्ज का बोझ बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जरूरत के अलावा शौक पूरे करने के लिए लोग EMI पर सामान खरीदने और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने को आम बात समझने लगे हैं. कई बार तो बिना सोचे-समझे चीजों की खरीदारी की जा रही है. जिससे हर महीने ईएमआई सर पर खड़ी रहती है.

बैंक खाते में बैलेंस कम होने के बाद भी लोन और किस्तों के सहारे खर्च जारी रहता है. असली समस्या तो तब खड़ी होती है, जब आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता है. हालांकि, तब तक काफी देर हो गई होती है और आप कर्ज के जाल में फंस चुके होते हैं.

ऐसे में जरूरी है कि समय रहते उन संकेतों को पहचाना जाए, जो बताते हैं कि आपके कदम डेट ट्रैप की ओर बढ़ चुके हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में....

1. पुराने लोन की पेमेंट के लिए नया लोन लेना

कर्ज में फंसा हुआ व्यक्ति एक लोन की राशि चुकाने के लिए दूसरा लोन लेने के लिए मजबूर हो जाता है. यह संकेत है कि, व्यक्ति डेट ट्रैप में फंस चुका है. ऐसा करने से महीने की आमदनी और खर्च के बीच गैप बहुत ज्यादा होने लगता है. जिससे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

2. इनकम का ज्यादातर हिस्सा ईएमआई चुकाने में खर्च होना

डेट ट्रैप में फंसे व्यक्ति की इनकम का ज्यादातर हिस्सा लोन और ईएमआई की किस्त चुकाने में खर्च हो जाते हैं. अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो, सावधान होने की जरूरत हैं. ईएमआई की किस्त में ज्यादातर पैसे खर्च होने से सेविंग नहीं हो पाती है.

जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बन पाती. जिससे पता चलता है कि व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस चुका हैं.

3. सिर्फ मिनिमम पेमेंट पर निर्भर होना

कर्ज के जाल में फंसने का संकेत यह भी है कि, जब व्यक्ति क्रेडिट कार्ड या लोन का पूरा भुगतान करने की बजाय केवल मिनिमम अमाउंट चुकाने लगता है. इससे वह तुरंत जुर्माने से तो बच जाता है, लेकिन असली रकम कम नहीं होती. जिसके कारण ब्याज में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है.

4. कई सालों की नौकरी के बाद सेविंग न होना

किसी व्यक्ति के पास सालों की नौकरी के बाद भी किसी तरह की सेविंग न होना डेट ट्रैप में होने का संकेत हो सकता है. सेविंग और निवेश पर व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया है या फिर वो कर्ज के झाल में फंसा हुआ हैं.

