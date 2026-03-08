Pakistan Petrol/Diesel Crisis: ईरान-इजरायल जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब पाकिस्तान में भी दिखने लगा है. पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा, जब यहां की सरकार ने देश के अब तक के इतिहास में पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाने का ऐलान कर दिया.

शुक्रवार रात हुई इस घोषणा से पाकिस्तान में अफरा-तफरी का माहौल है. नई कीमतें लागू होने से पहले लोग अपनी गाड़ियों में फ्यूल डलवाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में लोग बढ़ती कीमतों की चिंता के कारण ज्यादा से ज्यादा फ्यूल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप स्टेशनों पर उमड़ रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है.

कितनी बढ़ गईं कीमतें?

पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने बीते 7 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपये की बढ़ोतरी की है, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि मानी जा रही है. इसी के साथ अब पेट्रोल की नई कीमत 321.17 PKR और डीजल की कीमत 335.86 PKR प्रति लीटर पर पहुंच गई है.

हैरान कर देने वाली बात यह है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी सरकार की तरफ से देश की जनता को यह भरोसा दिलाने के 24 घंटे बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि देश में कच्चे तेल का काफी भंडार है. जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में केवल 26-28 दिनों का पेट्रोल-डीजल और 10 दिनों का क्रूड का स्टॉक बचा है. ईंधन बचाने के लिए सरकार ने हाल ही में वर्क फ्रॉम होम (WFH) और स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चलाने के विकल्पों पर विचार कर रही है.

पाकिस्तान में तेल की सप्लाई पर असर

ईरान की तरफ से इजरायल और अमेरिकी हमलों के बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बंद होने से पाकिस्तान में तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है. पाकिस्तान तेल की अपनी जरूरतों के लिए सऊदी अरब और UAE पर निर्भर है. पाकिस्तान अपनी जरूरत का 80-85 परसेंट तेल आयात करता है.

कारोबारी साल 2023-24 में पाकिस्तान ने लगभग 9.05 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का आयात किया. प्रतिदिन के हिसाब से पाकिस्तान 4,30,000 बैरल तेल आयात करता है, जबकि रोजाना देश में इसकी डिमांड 5,00,000 बैरल है. अकेले कच्चे तेल के आयात में पाकिस्तान ने 2024 में लगभग 5.61 बिलियन डॉलर और कारोबारी साल 2024-25 के शुरुआती नौ महीनों में लगभग 11.94 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए.

ये भी पढ़ें:

ईरान में जंग का दिख रहा असर, दुबई के पास सिर्फ 8 दिन का ही बचा खाना; UAE ने दे डाली चेतावनी