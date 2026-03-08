हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपाकिस्तान में मारा-मारी, सरकार ने कर दिया पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने का ऐलान; फ्यूल डलवाने भागे लोग

पाकिस्तान में मारा-मारी, सरकार ने कर दिया पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने का ऐलान; फ्यूल डलवाने भागे लोग

Pakistan Petrol/Diesel Crisis: पाकिस्तान में सरकार ने ईरान में जंग के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इससे चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 08 Mar 2026 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Petrol/Diesel Crisis: ईरान-इजरायल जंग को लेकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब पाकिस्तान में भी दिखने लगा है. पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा, जब यहां की सरकार ने देश के अब तक के इतिहास में पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाने का ऐलान कर दिया.

शुक्रवार रात हुई इस घोषणा से पाकिस्तान में अफरा-तफरी का माहौल है. नई कीमतें लागू होने से पहले लोग अपनी गाड़ियों में फ्यूल डलवाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में लोग बढ़ती कीमतों की चिंता के कारण ज्यादा से ज्यादा फ्यूल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप स्टेशनों पर उमड़ रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है.  

कितनी बढ़ गईं कीमतें?

पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने बीते 7 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 पाकिस्तानी रुपये की बढ़ोतरी की है, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि मानी जा रही है. इसी के साथ अब पेट्रोल की नई कीमत 321.17 PKR और डीजल की कीमत 335.86 PKR प्रति लीटर पर पहुंच गई है.

हैरान कर देने वाली बात यह है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी सरकार की तरफ से देश की जनता को यह भरोसा दिलाने के 24 घंटे बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि देश में कच्चे तेल का काफी भंडार है. जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में केवल 26-28 दिनों का पेट्रोल-डीजल और 10 दिनों का क्रूड का स्टॉक बचा है. ईंधन बचाने के लिए सरकार ने हाल ही में वर्क फ्रॉम होम (WFH) और स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चलाने के विकल्पों पर विचार कर रही है. 

पाकिस्तान में तेल की सप्लाई पर असर

ईरान की तरफ से इजरायल और अमेरिकी हमलों के बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बंद होने से पाकिस्तान में तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है. पाकिस्तान तेल की अपनी जरूरतों के लिए सऊदी अरब और UAE पर निर्भर है. पाकिस्तान अपनी जरूरत का 80-85 परसेंट तेल आयात करता है.

कारोबारी साल 2023-24 में पाकिस्तान ने लगभग 9.05 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का आयात किया. प्रतिदिन के हिसाब से पाकिस्तान 4,30,000 बैरल तेल आयात करता है, जबकि रोजाना देश में इसकी डिमांड 5,00,000 बैरल है. अकेले कच्चे तेल के आयात में पाकिस्तान ने 2024 में लगभग 5.61 बिलियन डॉलर और कारोबारी साल 2024-25 के शुरुआती नौ महीनों में लगभग 11.94 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए.  

ये भी पढ़ें:

ईरान में जंग का दिख रहा असर, दुबई के पास सिर्फ 8 दिन का ही बचा खाना; UAE ने दे डाली चेतावनी 

Published at : 08 Mar 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Pakistan Pakistan Fuel Crisis Pakistan Petrol/Diesel Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
पाकिस्तान में मारा-मारी, सरकार ने कर दिया पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने का ऐलान; फ्यूल डलवाने भागे लोग
पाकिस्तान में मारा-मारी, सरकार ने कर दिया पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने का ऐलान; फ्यूल डलवाने भागे लोग
बिजनेस
ईरान में जंग का दिख रहा असर, दुबई के पास सिर्फ 8 दिन का ही बचा खाना; UAE ने दे डाली चेतावनी
ईरान में जंग का दिख रहा असर, दुबई के पास सिर्फ 8 दिन का ही बचा खाना; UAE ने दे डाली चेतावनी
बिजनेस
Meesho को तगड़ा झटका, मिला 1500 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस; अब आगे क्या?
Meesho को तगड़ा झटका, मिला 1500 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस; अब आगे क्या?
बिजनेस
बाजार में गिरावट के समय कैसे करें निवेश? SIP और Lump Sum में क्या है सही विकल्प, जानें डिटेल
बाजार में गिरावट के समय कैसे करें निवेश? SIP और Lump Sum में क्या है सही विकल्प, जानें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget